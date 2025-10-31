Uno Santa Fe | Ovación | Blanco

¿Palo para Milito? El agradecimiento de Blanco al plantel y al cuerpo técnico de Racing

El ex presidente de Racing Víctor Blanco se expresó luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores

31 de octubre 2025 · 14:35hs
Víctor Blanco se expresó luego de la eliminación de Racing sin mencionar a Diego Milito.

Víctor Blanco se expresó luego de la eliminación de Racing sin mencionar a Diego Milito.

El ex presidente de Racing Víctor Blanco se expresó este viernes luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores y le agradeció al cuerpo técnico y al plantel, aunque no mencionó al actual mandatario del club, Diego Milito.

Víctor Blanco habló luego de la eliminación de Racing

“Ya pasadas las primeras horas y más calmo, quiero agradecer a nuestros jugadores, cuerpo técnico y personal del club por el esfuerzo y compromiso con nuestros colores y permitirnos soñar hasta esta semifinal de la Copa Libertadores. Gracias de corazón”, comenzó el posteo de Blanco, quien fue presidente de Racing entre 2013 y 2024.

Además, le agradeció al actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y a la comisión ejecutiva: “Siempre apoyando al fútbol argentino”.

Finalmente, le dedicó unas palabras a la hinchada “que alentó y apoyó en forma incondicional con un comportamiento ejemplar y la pasión de siempre desde el primer minuto hasta el último de la copa”.

Durante la presidencia de Blanco, Racing logró acomodarse económicamente, dejó de pelear por no descender y ganó seis títulos: el Torneo Transición 2014, la Superliga 2019, el Trofeo de Campeones 2019 y 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

A finales del año pasado, los socios de Racing eligieron como nuevo presidente a Diego Alberto Milito, quien había formado parte de la dirigencia de Blanco y que fue clave en el armado de los equipos campeones de la Superliga y el Trofeo de Campeones 2019, pero terminó yéndose por diferencias en el 2020.

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, Milito fue uno de los principales apuntados por los hinchas, ya que varios de ellos consideraron que se pudo haber hecho un trabajo mucho mejor en los mercados de pases.

Blanco Racing Diego Milito
Noticias relacionadas
Joaquín Panichelli estaría en el radar del Barcelona.

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

Auger-Aliassime se metió en semifinales del Masters 1000 de París.

Auger-Aliassime avanzó a las semifinales del Masters 1000 de París

Se pone en marcha el Campeonato Argentino Juvenil para el seleccionado santafesino.

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

se definen los finalistas y la permanencia en el torneo oficial

Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Lo último

Equilibrio fiscal y foco en seguridad, educación, salud e infraestructura: los ejes del presupuesto 2026 del gobierno provincial

Equilibrio fiscal y foco en seguridad, educación, salud e infraestructura: los ejes del presupuesto 2026 del gobierno provincial

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Último Momento
Equilibrio fiscal y foco en seguridad, educación, salud e infraestructura: los ejes del presupuesto 2026 del gobierno provincial

Equilibrio fiscal y foco en seguridad, educación, salud e infraestructura: los ejes del presupuesto 2026 del gobierno provincial

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Ovación
Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros