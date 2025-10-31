¿Palo para Milito? El agradecimiento de Blanco al plantel y al cuerpo técnico de Racing

El ex presidente de Racing Víctor Blanco se expresó luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores

El ex presidente de Racing Víctor Blanco se expresó este viernes luego de la eliminación en las semifinales de la Copa Libertadores y le agradeció al cuerpo técnico y al plantel, aunque no mencionó al actual mandatario del club, Diego Milito.

“Ya pasadas las primeras horas y más calmo, quiero agradecer a nuestros jugadores, cuerpo técnico y personal del club por el esfuerzo y compromiso con nuestros colores y permitirnos soñar hasta esta semifinal de la Copa Libertadores. Gracias de corazón”, comenzó el posteo de Blanco, quien fue presidente de Racing entre 2013 y 2024.

Además, le agradeció al actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia y a la comisión ejecutiva: “Siempre apoyando al fútbol argentino”.

Finalmente, le dedicó unas palabras a la hinchada “que alentó y apoyó en forma incondicional con un comportamiento ejemplar y la pasión de siempre desde el primer minuto hasta el último de la copa”.

Durante la presidencia de Blanco, Racing logró acomodarse económicamente, dejó de pelear por no descender y ganó seis títulos: el Torneo Transición 2014, la Superliga 2019, el Trofeo de Campeones 2019 y 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

A finales del año pasado, los socios de Racing eligieron como nuevo presidente a Diego Alberto Milito, quien había formado parte de la dirigencia de Blanco y que fue clave en el armado de los equipos campeones de la Superliga y el Trofeo de Campeones 2019, pero terminó yéndose por diferencias en el 2020.

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, Milito fue uno de los principales apuntados por los hinchas, ya que varios de ellos consideraron que se pudo haber hecho un trabajo mucho mejor en los mercados de pases.