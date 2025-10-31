Uno Santa Fe | Santa Fe | Gobierno

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El ministro de Economía, Pablo Olivares, anunció que sólo dialogarán con los gremios sobre la forma de pago de la diferencia entre la inflación y los aumentos.

31 de octubre 2025 · 14:49hs
El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

Luego de un pedido formal para reabrir la paritaria docente en Santa Fe, el gobierno provincial empezó a preparar la convocatoria a los sindicatos por el desfasaje entre los salarios y la inflación. No obstante, el ministro de Economía, Pablo Olivares, aclaró que no habilitarán una nueva instancia de discusión sobre los aumentos hasta fin de año.

"Vamos a compensar, eso es lo que ha dicho el gobernador Maximiliano Pullaro", enfatizó el funcionario en cuanto al atraso de los sueldos desde el inicio del segundo semestre. Así destacó la importancia de "cumplir con la palabra y sostener una conducta" frente a la solicitud formal del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) debido al atraso de los sueldos.

Salarios y paritarias: el ministro de Educación José Goity se refirió al reclamo de los gremios docentes

El titular de la cartera de hacienda garantizó un incremento adicional para compensar la diferencia acumulada desde julio en relación al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, dejó en claro que está lejos de promover una revisión del decreto que contempla subas mensuales del 1 % hasta diciembre.

¿Qué dijo Pablo Olivares sobre la paritaria docente?

"No va a haber una reapertura del acuerdo paritario, pero sí abordaremos la forma de esa compensación mediante un diálogo", sostuvo el ministro de Economía santafesino. Luego indicó: "No queremos llevar adelante cuestiones unilaterales, queremos escuchar".

En segundo lugar, Olivares deslizó que no todo el personal del sector educativo perdió poder adquisitivo desde el inicio de 2025. A cotinuación recordó que la inflación acumulada hasta septiembre es del 23,3% y añadió: "Los incrementos que venimos dando desde el inicio del año están entre 20 y 29%".

El funcionario descartó recurrir directamente a una liquidación de haberes por planilla complementaria para igualar el registro del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec). En cuanto a la brecha respecto de los aumentos implementados a partir de julio, anticipó y la próxima reunión con los sindicatos, anticipó: "Vamos a compensarlo dialogando con aquellos que muestren voluntad de diálogo".

De acuerdo a las declaraciones del ministro, el gobierno de Santa Fe no convocará a los sindicatos docentes hasta que no tenga la medición de la inflación de octubre. "Esperaremos unos días por cuestión de método estadístico", subrayó.

El plan de acción tentativo de las autoridades provinciales consiste en analizar la variación acumulada a lo largo de cuatro meses, partiendo desde julio. Mientras tanto, el incremento hasta septiembre fue del 5,8%, según datos del Ipec, y los docentes recibieron una actualización del 4 por ciento con una suba mínima garantizada de bolsillo de $ 40.000.

Gobierno Santa Fe salarios paritaria
Noticias relacionadas
El Gobierno aumentó prestaciones para personas con discapacidad: hasta 35% en tres tramos

El Gobierno aumentó prestaciones para personas con discapacidad: hasta 35% en tres tramos

vicentin en manos argentinas: grassi le gano la pulseada a dreyfus

Vicentin en manos argentinas: Grassi le ganó la pulseada a Dreyfus

Una de las mujeres víctimas del hombre que fue condenado por distorsionar las imágenes con inteligencia arificial

Mujeres santafesinas víctimas de imágenes sexuales falsas: "Estamos destrozadas, los legisladores deben trabajar en esto"

presupuesto 2026 en la ciudad de santa fe: los tres principales ejes para la gestion

Presupuesto 2026 en la ciudad de Santa Fe: los tres principales ejes para la gestión

Lo último

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Último Momento
El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Conmoción en Coronda: investigan la muerte de una mujer y buscan con vida a su expareja

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

El gobierno de Santa Fe actualizará salarios de los estatales pero no reabrirá la paritaria docente para hacerlo

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

En España aseguran que Joaquín Panichelli está en el radar del Barcelona

Ovación
Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Santa Fe debuta visitando a Córdoba por el Argentino Juvenil

Tapia: Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio

Tapia: "Si quieren convertir a San Lorenzo en una SAD, lo desafilio"

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros