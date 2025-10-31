Se definen los finalistas y la permanencia en el torneo Oficial

Este sábado Banco, El Quillá, Santa Fe RC y La Salle buscarán dar el primer paso rumbo al título en el Torneo Oficial. Todas las series, paso a paso.

Se acabó la espera. Este sábado serán las semifinales del Torneo Oficial de Hockey entre Banco, El Quillá, Santa Fe RC y La Salle. Los cuatro buscarán dar el primer paso hacia su gran objetivo de campeonato. En el otro extremo, CRAI, Alma Juniors, Universitario y Argentino SC apuntan a mantener la categoría.

Banco fue el mejor en la fase regular. Con Daniel De Petre, viene rindiendo desde lo colectivo y buscará ratificarlo ante La Salle.

Se ilusiona con seguir invicto, intentando no perder el eje atrás y profundizar sus diferentes recursos para lastimar en ataque. Al frente de Miguel Alberto, el “colegial” mejoró de manera progresiva su juego con un interesante ritmo y gol.

Espera sostener su nivel y ofensiva. En esta instancia no tiene margen de error, por lo que tendrá que imponerse más y mejor atrás. La otra semifinal la animarán El Quillá y Santa Fe RC.

Los dos alternaron pasajes de calidad. Las “tiburonas” quieren seguir en los primeros planos e ir por el tricampeonato. Es por eso que intentarán dominar más y mejor.

Mostraron pasajes productivos en su juego y con gol, intentando correr la cancha con un ritmo bastante dinámico y aceitado. El “santa” va por el golpe.

Sabe que necesita mucho más de su intensidad defensiva, pero sobre todo de una ofensiva mucho más eficaz en juego, performance y banca.

Por evitar el descenso

Para todos, es el partido que jamás quisieran jugar. CRAI se acostumbró a estar en la parte alta.

No quiere repetir lo de fase regular y por eso, apunta a mejorar su defensa, imponer una ofensiva más fluida y una banca que dé mayores resultados.

Enfrente estará Argentino de San Carlos. Para el “decano” es el partido más importante del año en el que intentará cambiar su andar.

Dispone de tareas individuales de interesante nivel y un colectivo con respuestas. Buscará exponer su mejor cara y responder más de su juego y controlar el ritmo.

La otra llave por mantener la plaza será entre Alma Juniors y Universitario. Para las “lobas”, su solidez defensiva es determinante.

Pretende seguir optimizando recursos en su ofensiva para sacar diferencias. En las “cuervas”, será clave consolidar su defensa y posicionarse como protagonista del partido para conectar adelante y tener mejores pasajes ofensivos aplicando su oficio y capacidad de resolución.

PROGRAMACIÓN

VIERNES 31 DE OCTUBRE

RESERVA – SEDE: ASH

QUINTO AL OCTAVO PUESTO

20hs – Universitario vs La Salle

21:30hs – Argentino SC vs Alma Jrs

SÁBADO 01 DE NOVIEMBRE

SUB16

SEMIFINALES – 9HS

SFRC vs CRAI – Sede: El Quillá

El Quillá vs Alma Jrs – Sede: ASH

QUINTO AL OCTAVO PUESTO

10:30hs Argentino SC vs La Salle – Sede: ASH

10:30hs Universitario vs Banco – Sede: El Quillá

RESERVA

SEMIFINALES – 14:30HS

SFRC vs Banco – Sede: El Quillá

CRAI vs El Quillá – Sede: ASH

PRIMERA

SEMIFINALES

19hs Banco vs La Salle – Sede: El Quillá

19hs El Quillá vs SFRC – Sede: ASH

QUINTO AL OCTAVO PUESTO

17hs Argentino SC vs CRAI – Sede: ASH

17hs Universitario vs Alma Jrs – Sede: El Quillá

Fuente: ASH