Unión recibe al bicampeón Boca en el Malvicino y busca prolongar su racha positiva

Unión recibirá al bicampeón Boca, este viernes desde las 20.30, en el Ángel Malvicino, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional.

31 de octubre 2025 · 10:28hs
El Ángel Malvicino se vestirá de gala esta noche para una cita de peso en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 20.30, Unión será anfitrión del bicampeón Boca Juniors, en un duelo que promete intensidad y buen nivel, con arbitraje de Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Martín Pietromonaco, y transmisión por Básquet Pass.

El conjunto tatengue, dirigido por Maximiliano Seigorman, llega en un momento de crecimiento. Tras un arranque irregular de temporada —con tres triunfos y tres derrotas—, el equipo encontró regularidad y confianza al encadenar dos victorias consecutivas. Primero dio el golpe en Corrientes ante Regatas (74-73) y luego ratificó su levantada con una sólida actuación en el Malvicino, donde superó con claridad a Platense (93-66).

Con esos resultados, Unión se ubica en la 11ª posición de la tabla y comienza a consolidar su fortaleza como local, algo que será clave para aspirar a una campaña competitiva.

Basabe: “Nos hicimos fuertes en casa”

Uno de los referentes del plantel, Emiliano Basabe, analizó este presente con optimismo: “Tuvimos un arranque de Liga muy duro, con una gira previa a Brasil y luego varios partidos seguidos como visitantes. Fueron muchos juegos en pocos días y sacamos un resultado positivo: estamos 3-3 y nos hicimos fuertes en casa”, expresó el alero, satisfecho por la evolución del equipo.

El equipo tatengue buscará seguir consolidando su identidad ante un rival de jerarquía, que lo domina en el historial: de ocho enfrentamientos, Boca ganó siete y Unión apenas uno. Sin embargo, el presente rojiblanco invita a ilusionarse con un nuevo golpe frente a uno de los grandes del básquet nacional.

Boca, con cambios y en busca de recuperación

Del otro lado, Boca Juniors llega con sed de revancha tras caer frente a Obras Sanitarias por 93-81 en el Templo del Rock. A pesar del traspié, el Xeneize mantiene un balance positivo de cinco victorias en ocho partidos, que lo sostiene en el cuarto puesto de la tabla.

En las últimas horas, el conjunto azul y oro movió fichas en su plantel. Incorporó al extranjero Romea Ferguson y acordó de común acuerdo la desvinculación del base venezolano Heissler Guillent, en buenos términos y con agradecimientos mutuos por su profesionalismo.

Con el envión anímico que representan sus últimas victorias y el respaldo del público tatengue, Unión intentará hacerse fuerte en casa ante un Boca que siempre impone respeto. Será una noche ideal para medir el crecimiento del equipo santafesino y confirmar si su presente ascendente puede sostenerse ante uno de los pesos pesados del torneo.

SAN MARTÍN - ARGENTINO

Hora: 21.30. TV: Básquet Pass.

Árbitros: Oscar Brítez, Jorge Chávez y Romina Morales.

Estadio: Fortín Rojinegro (Corrientes).

Historial: Se enfrentaron en 21 oportunidades, con 13 victorias para San Martín y 8 triunfos para Argentino.

En la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional, San Martín de Corrientes recibe a Argentino de Junín en el Fortín Rojinegro.

Los dirigidos por Gabriel Revidatti vienen de superar a Unión de Santa Fe en el Fortín por 83 a 73 y busca seguir sumando victorias en casa. Para este partido, no contará con uno de sus bases, Víctor Fernández, quien sufrió un esguince de grado I en la articulación acromioclavicular y se encuentra en recuperación. Por otro lado, el capitán Gastón García ya estará disponible para ser de la partida.

El Turco de Junín, por su parte, comenzará su gira por Corrientes enfrentando al Rojinegro. Tiene un récord de seis derrotas y solo una victoria en calidad de visitante ante Oberá de Misiones. Se ubica en el puesto 18°.

