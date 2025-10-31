Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

Ignacio Lago habló de lo que necesita Colón, y advirtió: "El ascenso tiene que ser un punto de partida, no de llegada". Qué dijo de Ezequiel Medrán.

En la segunda parte de la charla con Sol Play 91.5, Ignacio Lago se refirió al momento institucional de Colón , el futuro del plantel y las elecciones que se vienen el 30 de noviembre. Con un año más de contrato, el delantero dejó en claro su deseo de seguir y aportar en el nuevo ciclo.

“Tengo un año más de contrato y mi cabeza está en Colón. Quiero cumplirlo y dar lo mejor. Obviamente hay incertidumbre, porque no sabemos qué dirigencia ni qué cuerpo técnico va a continuar, pero mis ganas están intactas”.

El ex delantero de Talleres y Almirante Brown también se permitió mirar más allá de lo inmediato: “Colón necesita armar un proyecto serio. No se trata sólo de ascender, sino de construir algo que se sostenga en el tiempo. Que el ascenso sea un punto de partida, no de llegada”.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer el trabajo en juveniles y en la estructura del club: “Hay mucho material para trabajar. Lo veo en los chicos que subieron, que se hicieron cargo en momentos difíciles. El club tiene que invertir en formación, porque eso después te devuelve jugadores y te da identidad”.

La visión de Lago sobre el DT Medrán

Respecto al actual entrenador, Ezequiel Medrán, Lago fue elogioso: “Es un técnico intenso, que busca que su equipo presione alto y mantenga ritmo. Me conoce bien, sabe dónde me siento más cómodo. Siempre me dio confianza para jugar en distintas posiciones”.

Por último, dejó un mensaje esperanzador: “Colón tiene todo para volver a ser protagonista. Pero hay que hacerlo con orden, con trabajo y con una idea clara. Si se logra eso, este club puede crecer mucho”.