Auger-Aliassime avanzó a las semifinales del Masters 1000 de París

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime (9°) le ganó cómodamente al monegasco Valentin Vacherot este viernes, y se metió en las semifinales del Masters 1000 de París.
Auger-Aliassime se impuso de manera contundente por 6-2 y 6-2, en un encuentro donde le quebró el saque a su oponente en dos ocasiones por set, para llevarse el triunfo luego de una hora y 18 minutos de juego.
De esta manera, el canadiense avanzó a las semifinales, donde tendrá como oponente al ganador del partido entre el australiano Alex de Miñaur (6°) y el kazajo Aleksandr Bublik (13°).
Auger-Aliassime, quien llegó a ser número 6 del mundo a finales del 2022, está cerrando en gran forma la temporada 2025, ya que se afianza en el top 10 e incluso tiene muy buenas chances de clasificar al ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores de la temporada en Turín.
Vacherot, por su parte, llegaba a esta instancia en una impresionante racha, ya que hacía pocas semanas dio una de las sorpresas más grandes en la historia del tenis al ganar el Masters 1000 de Shanghái estando fuera del top 200.
Este viernes también jugará el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, quien tendrá como oponente al estadounidense Ben Shelton (5°), mientras que en el último turno del día el alemán Alexander Zverev (3°) se las verá con el ruso Daniil Medvedev (11°).
Los resultados del día en el Masters 1000 de París
Felix Auger-Aliassime (9°) a Valentin Vacherot: 6-2 y 6-2
Jannik Sinner (2°) – Ben Shelton (5°)
Alexander Zverev (3°) – Daniil Medvedev (11°)
Alex de Miñaur (6°) – Aleksandr Bublik (13°)