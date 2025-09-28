Cudos perdió el título mínimo de la FIB ante Clavel en su primera pelea internacional

La argentina Sol Cudos ganó el campeonato mundial en abril ante su compatriota, María Sol Baumstarh, pero cayó en su primera defensa del título

La argentina Sol Cudos perdió el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la categoría peso mínimo en su primera defensa internacional ante la canadiense Kim Clavel, quien se impuso por fallo unánime y despojó a la bonaerense de la corona obtenida en abril pasado.

El combate se desarrolló en el Théâtre Saint-Denis, en Canadá, donde la boxeadora local dominó las tarjetas con claridad: dos jueces fallaron 99-91 y el restante 98-92.

De esa forma, Clavel, que cumplió 35 años el 9 de septiembre, recuperó protagonismo en la escena mundial y amplió su historial a 22 victorias y 2 derrotas. Cudos, de 28 años y oriunda de Moreno, había llegado a esta cita con la obligación de ratificar su condición de campeona.

El 5 de abril se había quedado con el cinturón vacante de la FIB tras superar a su compatriota Sol Baumstarh en un fallo dividido y polémico en la Federación Argentina de Box (FAB).

Aquella noche incluso visitó la lona en el séptimo round, pero los jueces la favorecieron por estrecho margen. En Canadá, en cambio, no hubo discusión, ya que Clavel impuso su experiencia y ritmo, neutralizó los intentos de la argentina y dejó sin margen a la sorpresa.

La local ya había sido campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría minimosca, título que conquistó en 2022 ante la mexicana Yesenia Gómez y que perdió seis meses después frente a la “azteca” Yésica Nery Plata en unificación con la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El nuevo triunfo le abrió otra oportunidad: pidió una pelea de unificación contra Yokasta Valle, la costarricense que enfrentará a la estadounidense Yadira Bustillos el 14 de noviembre en Miami, en una velada encabezada por la exhibición entre el youtuber Jake Paul y Gervonta Davis, ambos estadounidenses.

Para Cudos, la derrota significó el cierre de un breve ciclo como campeona mundial, con un récord que quedó en 10 victorias (3 por nocaut), 2 empates y una caída.