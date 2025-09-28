Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newell's

La derrota de Boca ante Defensa y Justicia fue un gran resultado para Unión, que ahora aguarda una mano de Belgrano y Newell's

28 de septiembre 2025 · 15:11hs
Unión espera una mano de Belgrano y Newells.

Unión espera una mano de Belgrano y Newell's.

Más allá de no haber ganado los últimos dos partidos, Unión continúa siendo el único líder de la Zona A con 17 puntos, pero aún no tiene asegurado el liderazgo.

Unión espera una mano de Belgrano y Newell's

Y es que si bien el triunfo de Defensa y Justicia ante Boca le permitió al Tate mantenerse arriba en soledad, la realidad indica que ahora deberá esperar una mano de Belgrano y Newell's.

Los dos escoltas de Unión son Barracas Central y Estudiantes de La Plata. Y ambos tienen que jugar por la 10° fecha, en el caso del Guapo recibirá este lunes a Belgrano. Mientras que el Pincha será visitante el martes contra Newell's.

LEER MÁS: Fascendini pasó de ser suplente en Unión a titular indiscutido

Por lo cual, si ambos equipos no ganan, Unión mantendrá la punta sin que nadie lo pueda alcanzar. En cambio, un triunfo de Estudiantes o de Barracas lo dejarían en la segunda posición.

Pero si ganan ambos, entonces el Tate pasaría a ubicarse 3°, en consecuencia el equipo dirigido por Leonardo Madelón esperará con mucha atención ambos cotejos.

Unión puntero Belgrano
Noticias relacionadas
el plantel de union descansa y ya piensa en aldosivi con posibles cambios

El plantel de Unión descansa y ya piensa en Aldosivi con posibles cambios

mira en vivo: centenario y union juegan la ida de la final de la copa santa fe

Mirá en vivo: Centenario y Unión juegan la ida de la final de la Copa Santa Fe

pitton, sincero en union: cuando no se puede jugar bien, hay que luchar y eso nos caracteriza

Pittón, sincero en Unión: "Cuando no se puede jugar bien, hay que luchar y eso nos caracteriza"

tarragona: no se vio el mejor union, pero el punto sirve un monton

Tarragona: "No se vio el mejor Unión, pero el punto sirve un montón"

Lo último

Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newells

Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newell's

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

Cudos perdió el título mínimo de la FIB ante Clavel en su primera pelea internacional

Cudos perdió el título mínimo de la FIB ante Clavel en su primera pelea internacional

Último Momento
Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newells

Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newell's

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

Cudos perdió el título mínimo de la FIB ante Clavel en su primera pelea internacional

Cudos perdió el título mínimo de la FIB ante Clavel en su primera pelea internacional

Dibu Martínez volvió con un blooper y Buendía aportó un gol en la victoria de Aston Villa

Dibu Martínez volvió con un blooper y Buendía aportó un gol en la victoria de Aston Villa

Fascendini pasó de ser suplente en Unión a titular indiscutido

Fascendini pasó de ser suplente en Unión a titular indiscutido

Ovación
CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Dibu Martínez volvió con un blooper y Buendía aportó un gol en la victoria de Aston Villa

Dibu Martínez volvió con un blooper y Buendía aportó un gol en la victoria de Aston Villa

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Policiales
Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'