Unión continúa siendo puntero y espera una mano de Belgrano y Newell's

La derrota de Boca ante Defensa y Justicia fue un gran resultado para Unión, que ahora aguarda una mano de Belgrano y Newell's

Más allá de no haber ganado los últimos dos partidos, Unión continúa siendo el único líder de la Zona A con 17 puntos, pero aún no tiene asegurado el liderazgo.

Y es que si bien el triunfo de Defensa y Justicia ante Boca le permitió al Tate mantenerse arriba en soledad , la realidad indica que ahora deberá esperar una mano de Belgrano y Newell's.

Los dos escoltas de Unión son Barracas Central y Estudiantes de La Plata. Y ambos tienen que jugar por la 10° fecha, en el caso del Guapo recibirá este lunes a Belgrano. Mientras que el Pincha será visitante el martes contra Newell's.

LEER MÁS: Fascendini pasó de ser suplente en Unión a titular indiscutido

Por lo cual, si ambos equipos no ganan, Unión mantendrá la punta sin que nadie lo pueda alcanzar. En cambio, un triunfo de Estudiantes o de Barracas lo dejarían en la segunda posición.

Pero si ganan ambos, entonces el Tate pasaría a ubicarse 3°, en consecuencia el equipo dirigido por Leonardo Madelón esperará con mucha atención ambos cotejos.