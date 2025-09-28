Dibu Martínez volvió con un blooper y Buendía aportó un gol en la victoria de Aston Villa

Emiliano Martínez volvió a ser titular y protagonizó un blooper que por poco no terminó en gol del Fulham. Aston Villa se impuso 3-1 con gol de Emiliano Buendía

Luego de perderse el debut de la Europa League, Emiliano “Dibu” Martínez fue titular en la victoria de Aston Villa por 3-1 ante Fulham por la sexta fecha de la Premier League, en la que el argentino Emiliano Buendía colaboró con una asistencia y convirtió el último tanto para los Villanos.

El conjunto de Birmingham comenzó en desventaja, ya que el delantero mexicano Raúl Jiménez se anticipó a todos los defensores tras un córner desde la izquierda y conectó un potente cabezazo que dejó inmovil a Martínez, ingresó por el segundo palo e infló la red a apenas a los 180 segundos de acción. Sin embargo, el inglés Ollie Watkins igualó a los 37 minutos.

Buendía, atacante marplatense de 25 años, ingresó para el comienzo del segundo tiempo y revolucionó el juego. A los 49 minutos, asistió al escocés John McGinn, mientras que capturó un rebote en el área rival y, sin dudar, anotó su decimosegundo gol con la casaca de los Leones.

Por otro lado, Dibu llegó a 200 partidos en la Premier League, pero casi sufre un blooper a los 53 de juego: el ex Arsenal recibió un comprometido pase de su compañero Pau Torres y, por intentar continuar con la cadena de pases, perdió la pelota en una zona comprometida y quedó lejos de su arco. Sin embargo, el defensor Ezri Konsa rechazó sobre la línea el remate del serbio Sasa Lukic.

Embed - ¡GOL DE EMI BUENDÍA Y TRIUNFO DEL EQUIPO DEL DIBU MARTÍNEZ! | Aston Villa 3-1 Fulham | RESUMEN

Previamente, el campeón del mundo se había perdido el debut de su conjunto en la Europa League (triunfo por 1-0 ante Bolonia en Gran Bretaña) por una molestia. Entonces, Unai Emery, su entrenador, explicó: “Está lesionado. Es una lesión pequeña pero no está disponible para jugar hoy".

De esta forma, Aston Villa ganó por primera vez en la vigente edición en la liga inglesa, llegó a seis unidades y escaló al puesto dieciséis de la clasificación. El próximo jueves visitará a Feyenoord (Países Bajos) por la segunda jornada de la Europa League.