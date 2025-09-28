Uno Santa Fe | Ovación | Marc Márquez

Marc Márquez ganó por séptima vez el Campeonato de MotoGP

El español Marc Márquez finalizó segundo en el Gran Premio de Japón pero le alcanzó para quedarse con el título

28 de septiembre 2025 · 10:10hs
El español Marc Márquez, con Ducati, se consagró campeón del mundo por séptima vez en la categoría reina del MotoGP tras finalizar segundo en el Gran Premio de Japón, donde el triunfo quedó en manos de Francesco Bagnaia (Ducati), autor de su segunda victoria de la temporada.

Márquez salió segundo pero le alcanzó para ser campeón

El piloto español, que además suma otros dos títulos en 125cc. y Moto2, aseguró el título a falta de cinco fechas gracias a la amplia ventaja que mantenía en el campeonato y al discreto rendimiento de su hermano y principal perseguidor, Alex Márquez (Gresini), que apenas pudo culminar sexto en Motegi.

El segundo puesto del mayor de los Márquez le permitió alcanzar 201 puntos de diferencia en la general, cifra superior a los 185 que necesitaba para sellar su consagración.

La coronación devuelve a Márquez al centro de la escena cinco años después de la fractura en Jerez que casi lo aparta definitivamente de la actividad. Con este éxito igualó las siete coronas en MotoGP de Valentino Rossi, con quien mantiene una histórica rivalidad.

La carrera mostró un inicio contundente de Bagnaia, que tomó la delantera desde la curva 1 y nunca perdió el control. Pedro Acosta (Red Bull) intentó desplazarlo en la primera vuelta, pero el italiano resistió y construyó una ventaja que llegó a superar los tres segundos.

Ni siquiera los problemas mecánicos de su Ducati, que comenzó a largar humo en la vuelta 15, pusieron en riesgo su victoria. Márquez avanzó hasta la segunda posición tras superar a Acosta en la vuelta 11, aunque el ritmo del líder ya resultaba inalcanzable. El piloto de Gresini quedó relegado a la lucha por el podio, que terminó siendo completado por Joan Mir.

El campeón de 2020 aprovechó un bajón de Acosta para llevar a Honda a su primer podio del año, resultado celebrado con euforia por la escudería japonesa.

Detrás de los tres primeros se ubicaron Marco Bezzecchi con la Aprilia, Franco Morbidelli en la Ducati VR46 y Alex Márquez, que resignó sus opciones al título.

Raúl Fernández finalizó séptimo, Fabio Quartararo octavo, Johann Zarco noveno y Fermín Aldeguer completó el top 10 con la Ducati de Gresini.

Marc Márquez Gran Premio de Japón campeón
