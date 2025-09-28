Uno Santa Fe | Ovación | Soulé

Soulé marcó un gol en el triunfo de la Roma ante Hellas Verona

El marplatense Matías Soulé volvió a ser clave para la Loba: convirtió un tanto en la victoria por 2-0 como local, en una nueva jornada de la Serie A

28 de septiembre 2025 · 14:55hs
Matías Soulé volvió a ser clave en la Roma: marcó un gol en el triunfo por 2-0 ante Hellas Verona, en condición de local, por la fecha 5 de la Serie A de Italia.

El marplatense, que venía de dar una asistencia ante la Lazio el último fin de semana, selló la victoria de la Loba. De esta manera, que sumó su segundo tanto en la temporada.

Son ya 5 victorias en 6 partidos para la Roma. En Serie A, 4 ganados de 5 disputados, lo que coloca a la Loba en una meritoria segunda posición, a la espera de que finalice la jornada.

Embed - MATI SOULÉ MOJÓ EN LA VICTORIA DE LA LOBA ANTE EL VERONA | Roma 2-0 Hellas Verona | RESUMEN
