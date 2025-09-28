Uno Santa Fe | Policiales | cocaína

Intentaron ingresar cocaína en una campera a la Subcomisaría 2ª: una pareja detenida

Un hombre de 32 años y una mujer de 26 fueron sorprendidos cuando intentaban entregar insumos a un detenido. En el forro de una campera escondían 12 envoltorios con cocaína. Intervino la PDI y el fiscal de Flagrancia ordenó que sigan presos

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de septiembre 2025 · 15:35hs
Intentaron ingresar cocaína en una campera a la Subcomisaría 2ª: una pareja detenida

Este sábado, alrededor de las 13, personal de la Subcomisaría 2ª de Santa Fe detectó un intento de ingreso de drogas a la dependencia. Un hombre de 32 años y una mujer de 26 se presentaron en el lugar con insumos destinados a un familiar que permanece alojado en calidad de detenido, pero durante la revisión de los elementos, los policías descubrieron que en el forro de una campera había 12 envoltorios de papel satinado con una sustancia sospechosa.

De inmediato, ambos fueron reducidos y quedaron privados de su libertad, acusados de ser presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

El narcotest confirmó que era cocaína

Tras el hallazgo, los efectivos convocaron a especialistas del Laboratorio de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). En presencia de testigos, los técnicos realizaron el narcotest correspondiente y confirmaron que la sustancia secuestrada se trataba de cocaína.

De esta manera, la pareja quedó aprehendida en el marco de la investigación por microtráfico y los envoltorios incautados fueron enviados a peritaje.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada de inmediato a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, que a su vez dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que los dos sospechosos continúen detenidos, sean debidamente identificados y se les forme causa por intento de ingreso de estupefacientes a una dependencia policial, en el marco de la mencionada Ley de Microtráfico.

cocaína Subcomisaría
Noticias relacionadas
doble crimen: mataron a un pariente de nano leiva y a su vecino en pleno barrio centenario

Doble crimen: mataron a un pariente de Nano Leiva y a su vecino en pleno barrio Centenario

Balacera fatal en barrio Centenario. Un joven falleció y otro quedó internado en grave estado. 

Una violenta balacera en barrio Centenario terminó con un joven asesinado y otro herido grave

La lista de prófugos más buscados actualmente es de 8, con Matías Gazzani a la cabeza de las recompensas ofrecidas.

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Las víctimas del triple femicidio en Florencio Varela: Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez

Triple femicidio: quién es "Pequeño J", el narco acusado de ordenar los asesinatos

Lo último

Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Último Momento
Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Italia le ganó la final a Bulgaria y consiguió su quinto título en el Mundial de Vóley

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Román Burruchaga es el campeón del Challenger de Buenos Aires

Román Burruchaga es el campeón del Challenger de Buenos Aires

Ovación
Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

Unión jugará la final de fútbol femenino buscando el ascenso a Primera División

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Racing e Independiente empataron en un clásico picante, polémico y con goles anulados

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Deportivo Madryn está en la final de la Primera Nacional y espera por su rival

Policiales
Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'