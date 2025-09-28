Intentaron ingresar cocaína en una campera a la Subcomisaría 2ª: una pareja detenida

Un hombre de 32 años y una mujer de 26 fueron sorprendidos cuando intentaban entregar insumos a un detenido. En el forro de una campera escondían 12 envoltorios con cocaína. Intervino la PDI y el fiscal de Flagrancia ordenó que sigan presos

Este sábado, alrededor de las 13 , personal de la Subcomisaría 2ª de Santa Fe detectó un intento de ingreso de drogas a la dependencia. Un hombre de 32 años y una mujer de 26 se presentaron en el lugar con insumos destinados a un familiar que permanece alojado en calidad de detenido, pero durante la revisión de los elementos, los policías descubrieron que en el forro de una campera había 12 envoltorios de papel satinado con una sustancia sospechosa .

De inmediato, ambos fueron reducidos y quedaron privados de su libertad , acusados de ser presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239 .

El narcotest confirmó que era cocaína

Tras el hallazgo, los efectivos convocaron a especialistas del Laboratorio de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). En presencia de testigos, los técnicos realizaron el narcotest correspondiente y confirmaron que la sustancia secuestrada se trataba de cocaína.

De esta manera, la pareja quedó aprehendida en el marco de la investigación por microtráfico y los envoltorios incautados fueron enviados a peritaje.

Intervención judicial

La novedad fue comunicada de inmediato a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI, que a su vez dieron intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que los dos sospechosos continúen detenidos, sean debidamente identificados y se les forme causa por intento de ingreso de estupefacientes a una dependencia policial, en el marco de la mencionada Ley de Microtráfico.