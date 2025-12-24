Uno Santa Fe | Ovación | Liga Argentina

Cuenta regresiva para la Liga Argentina Femenina de vóleibol

Villa Dora será nuevamente protagonista de la Liga Argentina Femenina organizada por la FeVA, que comenzará el 16 de enero.

24 de diciembre 2025 · 09:31hs
Villa Dora afrontará nuevamente la Liga Argentina Femenina.

Se viene la disputa de la Liga Argentina Femenina que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), y que contará con la participación de Villa Dora de Santa Fe. El certamen se pondrá en marcha el 16 de enero y finalizará en abril. Serán 15 equipos, tras la baja del CEF 5 de La Rioja, equipo que ha sido protagonista en las últimas ediciones.

La competencia se jugará con el mismo formato de la edición anterior con una fase de ida todos contra todos, en parejas, y luego será el turno de los Play Off y Permanencia. La LAF tendrá como fecha de inicio el 15 de enero y finalizará como máximo el 19 de Abril. En principio, Villa Dora debutará ante Gimnasia y Esgrima de La Plata el viernes 16El de enero en el polideportivo Víctor Nethol por la fase regular.

Los equipos de la provincia de Santa Fe que competirán en este certamen nacional serán Náutico Avellaneda, Sonder, y Villa Dora. Gimnasia de La Plata, el campeón defensor, volverá a estar presente y también llegan de la LNVF San Isidro, Club Bell y Bahiense del Norte.

También participarán del torneo FeVA, River, Boca, Ferro, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Banco Provincia de La Plata, Instituto de Córdoba, San Isidro, Club Bell, y Bahiense del Norte, destacando que se bajó el CEF 5 de La Rioja.

La escuadra de barrio Sargento Cabral arrancó el pasado 1° de diciembre su pretemporada, al mando de Eduardo Rodríguez como entrenador en jefe, quien viene de trabajar mucho tiempo, y es un referente ineludible de Libertad de Sunchales.

Eduardo Rodríguez.jpg
El sunchalense Eduardo Rodríguez es el entrenador en jefe del equipo femenino de Villa Dora.

"Villa Dora propone y plantea una base muy importante de jugadoras del club, creo que un gran porcentaje del equipo tiene la identidad y el respaldo de esta prestigiosa institución. Ya están todos los refuerzos, hemos traído dos o tres jugadoras por rol, como para tener la competitividad que demanda la Liga" expresó el nuevo director técnico.

El sunchalense afirmó que "esas incorporaciones se hicieron con el objetivo de contar con jugadoras con el roce ese que te da la competitividad, distinto al vóley de mayores, para potenciar a la estructura de Villa Dora. Hemos trabajado muy bien, hicimos una serie de amistosos en Rosario y en San Francisco, con el objetivo de buscar rodaje, más allá de los entrenamientos".

"Se sumaron jugadores de experiencia, en el caso de puntas, trajimos a Lara Espeche, que viene de La Plata, y Juli Ruelli, santafesina de Santa Teresa, y Paloma Lópes, una brasileña con un recorrido importante. Sumamos a Euge Martínez, una líbero entrerriana; más todas las jugadoras del club, creo que tenemos el material como para poder trabajar y hacer un buen papel" consideró el coach de las Doras.

El fixture de Villa Dora en la Liga Argentina Femenina es la siguiente:

16 de Enero, vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata (V)

17 de Enero, vs. Estudiantes de La Plata (V)

24 de Enero, vs. San Lorenzo (L)

25 de Enero, vs. Banco La Plata (L)

5 de Febrero vs. Bahiense (L)

6 de Febrero vs. San Isidro (L)

9 de Febrero vs. Vélez Sarsfield (L)

20 de Febrero vs. Ferro Carril Oeste (L)

27 de Febrero vs. Sonder (L)

1° de Marzo vs. Náutico Sportivo Avellaneda (L)

5 de Marzo vs. Boca Juniors (V)

6 de Marzo vs. River Plate (V)

15 de Marzo vs. Bell Ville (V)

