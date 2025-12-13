Uno Santa Fe | Ovación | CUST

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

Las chicas de CUST B superaron a Almagro en la final por 95-80 y se quedaron con el título del Oficial U13 de la ASB

13 de diciembre 2025 · 08:44hs
CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

Si bien en el plano local presentó dos elencos, la categoría U13 de CUST B concluye un 2025 para el recuerdo. Fue campeón de la Copa Santa Fe, llegó al cuadrangular final de la Liga Federal, que organizó y donde obtuvo el tercer lugar.

Le faltaba la frutilla del postre a las chicas de Susana Goncebat y con récord 24-0 se llevaron de punta a punta el certamen Oficial. En la final única doblegaron a Almagro por 95-80.

Formaciones de CUST y Almagro

CUST B 95: Catalina Milocco 12, Julieta Leguizamón 0, Luisina Pasero 21, Pilar Vicino 16, Sofía Dupont 6, Paloma Sánchez 18, Julia Zamora 10, Lila Doldan 3, Luana Baiz 0, Lara Pérez García 9. DT: Susana Goncebat.

ALMAGRO 80: Bárbara Chalaliche 0, Nicolina Farías 9, Samira Caravario 1, Matilda Quiñonez 2, Eva Prediger 12, Josefina Vergara 6, Helena Yennerich 13, Alma Pirola 10, Ambar Benítez 0, Clara Sosa 19, Luján Spies 6, Emilia Hessel 2. DT: Gimena Brondino.

Parciales: 23-25, 50-52 y 73-76.

Árbitros: Pérez, Jasson y Herlein.

Cancha: Pay Zumé.

CUST Oficial Almagro
Noticias relacionadas
asoma un rival para la seleccion argentina antes de la finalissima

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

atletico de rafaela va por el ascenso a la primera nacional ante san martin (f)

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

de la euforia al caos: la visita de lionel messi a la india termino en disturbios

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

racing y estudiantes definiran al campeon del clausura en santiago del estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Lo último

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Último Momento
El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: Estoy triste y un poco decepcionado

El dolor de Acosta tras retirarse en Lanús: "Estoy triste y un poco decepcionado"

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Detectaron fuertes abusos en la Tarifa Social en la ciudad de Santa Fe y Rincón con consumos de hasta 3500 kilovatios

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Aguinaldo 2026: cuál es la fecha límite para cobrarlo y cómo calcular cuánto corresponde

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Asoma un rival para la Selección Argentina antes de la Finalíssima

Ovación
Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Clausura en Santiago del Estero

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

De la euforia al caos: la visita de Lionel Messi a la India terminó en disturbios

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Atlético de Rafaela va por el ascenso a la Primera Nacional ante San Martín (F)

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Ainda llega a Santa Fe presentando Fuimos los dos, su último disco

Ainda llega a Santa Fe presentando "Fuimos los dos", su último disco

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles