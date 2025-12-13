CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13

Las chicas de CUST B superaron a Almagro en la final por 95-80 y se quedaron con el título del Oficial U13 de la ASB

Si bien en el plano local presentó dos elencos, la categoría U13 de CUST B concluye un 2025 para el recuerdo. Fue campeón de la Copa Santa Fe, llegó al cuadrangular final de la Liga Federal, que organizó y donde obtuvo el tercer lugar.