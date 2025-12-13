Si bien en el plano local presentó dos elencos, la categoría U13 de CUST B concluye un 2025 para el recuerdo. Fue campeón de la Copa Santa Fe, llegó al cuadrangular final de la Liga Federal, que organizó y donde obtuvo el tercer lugar.
CUST B venció a Almagro y se quedó con el Oficial femenino U13
Las chicas de CUST B superaron a Almagro en la final por 95-80 y se quedaron con el título del Oficial U13 de la ASB
Le faltaba la frutilla del postre a las chicas de Susana Goncebat y con récord 24-0 se llevaron de punta a punta el certamen Oficial. En la final única doblegaron a Almagro por 95-80.
Formaciones de CUST y Almagro
CUST B 95: Catalina Milocco 12, Julieta Leguizamón 0, Luisina Pasero 21, Pilar Vicino 16, Sofía Dupont 6, Paloma Sánchez 18, Julia Zamora 10, Lila Doldan 3, Luana Baiz 0, Lara Pérez García 9. DT: Susana Goncebat.
ALMAGRO 80: Bárbara Chalaliche 0, Nicolina Farías 9, Samira Caravario 1, Matilda Quiñonez 2, Eva Prediger 12, Josefina Vergara 6, Helena Yennerich 13, Alma Pirola 10, Ambar Benítez 0, Clara Sosa 19, Luján Spies 6, Emilia Hessel 2. DT: Gimena Brondino.
Parciales: 23-25, 50-52 y 73-76.
Árbitros: Pérez, Jasson y Herlein.
Cancha: Pay Zumé.