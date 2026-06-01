¿Cuánto dinero necesita para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026?

La ilusión de acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya empezó a chocar con una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta?

La ilusión de acompañar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya empezó a chocar con una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta realmente viajar para ver un partido?

Más allá de la entrada , la cuenta incluye vuelos, alojamiento, comidas y movilidad. Y aunque cada experiencia puede ser diferente, ya es posible hacer una estimación bastante cercana tomando como referencia el debut argentino ante Argelia, previsto para el 16 de junio en Kansas City.

• LEER MÁS: ¿Con quién compartirá habitación Messi en el Mundial 2026?

El gasto más importante es el aéreo. Hoy, un pasaje ida y vuelta desde Buenos Aires ronda entre 1.100 y 1.250 dólares en las opciones más económicas. A eso hay que sumar el hospedaje. Pensando en un viaje austero, compartiendo habitación y con una estadía de tres noches, el desembolso mínimo se ubica alrededor de los 525 dólares por persona.

La alimentación y los traslados pueden mantenerse bajo control. Con comidas sencillas, compras en supermercados y uso de transporte público, el gasto total para esos días podría oscilar entre 130 y 175 dólares. De esta manera, un viaje básico para seguir a la Selección en Kansas City demandaría entre 1.755 y 1.950 dólares, sin incluir el ticket para ingresar al estadio.

Las entradas, el gran escollo económico en el Mundial

Ahí aparece otro gasto fuerte. Las entradas más accesibles para el debut argentino se encuentran cerca de los 625 dólares, mientras que las ubicaciones preferenciales superan ampliamente los 2.000 dólares. Con ese agregado, el presupuesto más realista para un hincha que quiera ver a Argentina en vivo ronda entre 2.400 y 2.600 dólares por persona.

El panorama no cambia demasiado para los otros encuentros de la fase de grupos. Argentina jugará sus siguientes partidos en Dallas, donde los vuelos parten de valores similares, aunque en fechas de alta demanda pueden superar los 1.600 dólares e incluso escalar mucho más cerca del inicio del torneo.

Por eso, quienes sueñan con estar en las tribunas ya tienen una certeza: el Mundial 2026 será una experiencia inolvidable, pero también exigirá una planificación económica importante. Cuanto antes se organicen los viajes, mayores serán las posibilidades de evitar que el presupuesto se dispare.