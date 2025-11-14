CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

En un partido que se definió en los últimos segundos, CUST (1) superó en el Pay Zumé a Gimnasia (0) por 50 a 48, en la primera final del Clausura U21

