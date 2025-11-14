Uno Santa Fe | Ovación | CUST

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

En un partido que se definió en los últimos segundos, CUST (1) superó en el Pay Zumé a Gimnasia (0) por 50 a 48, en la primera final del Clausura U21

Ovación

Por Ovación

14 de noviembre 2025 · 16:15hs
CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

En un partido que se definió en los últimos segundos, CUST (1) superó en el Pay Zumé a Gimnasia (0) por 50 a 48, en la primera final del Torneo Clausura U21. La revancha se jugará el miércoles 19 de noviembre, a las 21.30, en el Ricardo Húngaro Crespi.

Síntesis de CUST y Gimnasia

CUST 50: Paula Cortes 5, Zoe Castillo 11, Lara De Diego 0, Melina Schneider 3, Rosario Fernández 5 (FI) Florencia Maidana 7, Valentina Checcacci 3, Martina Peralta 2, Belén Hassan 3, Catalina Echegaray 11. DT: Susana Goncebat.

GIMNASIA 48: Gianella Ramassotto 11, Ludmila Theiler 5, Juana Marotti 9, Paz Montenegro 5, Paloma Ricardo 0 (FI) Avril Strada 2, Luz Salvatelli 4, Cora Minetti 6, Lola Centeno 3, Renata Estrubia 3, Cora Minetti 4. DT: Andrés Postigo.

Parciales: 8-13, 25-27 y 38-40.

Árbitros: Luciano Menéndez, Agustín Kinsvater y Brian Pérez.

Cancha: Pay Zumé.

CUST Gimnasia Clausura
Noticias relacionadas
el descargo de otta en moron tras la polemica sancion: es una injusticia total

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: "Es una injusticia total"

argentina le gano con comodidad a angola en su ultimo partido del ano

Argentina le ganó con comodidad a Angola en su último partido del año

colon (sj) cerro invicto la primera rueda del repechaje prefederal

Colón (SJ) cerró invicto la primera rueda del Repechaje Prefederal

los de arriba dominaron en el cierre de la fecha 20 del oficial a2

Los de arriba dominaron en el cierre de la fecha 20 del Oficial A2

Lo último

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: Es una injusticia total

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: "Es una injusticia total"

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

Último Momento
El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: Es una injusticia total

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: "Es una injusticia total"

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

Colón cierra otra semana inhibido y con la prioridad de ponerse al día con el plantel

Colón cierra otra semana inhibido y con la prioridad de ponerse al día con el plantel

Semana Invencible: actividades, homenajes y propuestas para celebrar al Brigadier Estanislao López

Semana Invencible: actividades, homenajes y propuestas para celebrar al Brigadier Estanislao López

Ovación
Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Argentina perdió por penales con México y quedó fuera del Mundial Sub 17

Argentina perdió por penales con México y quedó fuera del Mundial Sub 17

Argentina le ganó con comodidad a Angola en su último partido del año

Argentina le ganó con comodidad a Angola en su último partido del año

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.