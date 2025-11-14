En un partido que se definió en los últimos segundos, CUST (1) superó en el Pay Zumé a Gimnasia (0) por 50 a 48, en la primera final del Torneo Clausura U21. La revancha se jugará el miércoles 19 de noviembre, a las 21.30, en el Ricardo Húngaro Crespi.
CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21
En un partido que se definió en los últimos segundos, CUST (1) superó en el Pay Zumé a Gimnasia (0) por 50 a 48, en la primera final del Clausura U21
Por Ovación
14 de noviembre 2025 · 16:15hs
Síntesis de CUST y Gimnasia
CUST 50: Paula Cortes 5, Zoe Castillo 11, Lara De Diego 0, Melina Schneider 3, Rosario Fernández 5 (FI) Florencia Maidana 7, Valentina Checcacci 3, Martina Peralta 2, Belén Hassan 3, Catalina Echegaray 11. DT: Susana Goncebat.
GIMNASIA 48: Gianella Ramassotto 11, Ludmila Theiler 5, Juana Marotti 9, Paz Montenegro 5, Paloma Ricardo 0 (FI) Avril Strada 2, Luz Salvatelli 4, Cora Minetti 6, Lola Centeno 3, Renata Estrubia 3, Cora Minetti 4. DT: Andrés Postigo.
Parciales: 8-13, 25-27 y 38-40.
Árbitros: Luciano Menéndez, Agustín Kinsvater y Brian Pérez.
Cancha: Pay Zumé.