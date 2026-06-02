Cortes programados por EPE para este martes

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 2 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO
SANTA FE
• 7:30 a 9:30: Centurión, Martínez, Galarza hasta laguna Setúbal. (Alto Verde)
Reemplazo de postes
• 8 a 12:
- Grandoli, Santa Cruz, Reinares hasta vías del ferrocarril
Reemplazo de Conductores
- Pavón, Cibils, Circunvalación oeste y Viñas
Mantenimiento
- Javier de la Rosa, Gaboto, Ayacucho y Peñaloza
Reemplazo de postes
- Moreno, Pasaje Cullen, Chile y Gaboto
Maniobras de reconfiguración
• 8:30 a 11:30: Padre Genesio, Larrea, Grandoli y Carranza
Reemplazo de transformador
• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Alberti y Ayacucho
Maniobras de reconfiguración
• 9:30 a 11:30: Gobernador Freyre, Urquiza, Zenteno y Molinas
Reemplazo de postes
• 11:30 a 13:30: Colodrero, Córdoba, Pasaje Beltrán y Gobernador Freyre
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 9:30 a 11:30: Tucumán, 4 de enero, Vélez y Roque S Peña
Reemplazo de postes
• 11:30 a 12:30: Santa Fe, 4 de enero, Azcuénaga y calle 14
Reemplazo de conductores
• 12:30 a 13:30: Aavenida del Trabajo, Macía, Aristóbulo del Valle y Belgrano
Retiro de Línea
SAUCE VIEJO
• 8 a 10: Aromos, Sauces, Pensamientos y Violetas
Reemplazo de postes
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
