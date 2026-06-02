Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 2 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

2 de junio 2026 · 07:05hs
La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 2 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y SAUCE VIEJO

SANTA FE

• 7:30 a 9:30: Centurión, Martínez, Galarza hasta laguna Setúbal. (Alto Verde)

Reemplazo de postes

• 8 a 12:

- Grandoli, Santa Cruz, Reinares hasta vías del ferrocarril

Reemplazo de Conductores

- Pavón, Cibils, Circunvalación oeste y Viñas

Mantenimiento

- Javier de la Rosa, Gaboto, Ayacucho y Peñaloza

Reemplazo de postes

- Moreno, Pasaje Cullen, Chile y Gaboto

Maniobras de reconfiguración

• 8:30 a 11:30: Padre Genesio, Larrea, Grandoli y Carranza

Reemplazo de transformador

• 9 a 13: Doctor Zavalla, Roque Sáenz Peña, Alberti y Ayacucho

Maniobras de reconfiguración

• 9:30 a 11:30: Gobernador Freyre, Urquiza, Zenteno y Molinas

Reemplazo de postes

• 11:30 a 13:30: Colodrero, Córdoba, Pasaje Beltrán y Gobernador Freyre

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 9:30 a 11:30: Tucumán, 4 de enero, Vélez y Roque S Peña

Reemplazo de postes

• 11:30 a 12:30: Santa Fe, 4 de enero, Azcuénaga y calle 14

Reemplazo de conductores

• 12:30 a 13:30: Aavenida del Trabajo, Macía, Aristóbulo del Valle y Belgrano

Retiro de Línea

SAUCE VIEJO

• 8 a 10: Aromos, Sauces, Pensamientos y Violetas

Reemplazo de postes

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

