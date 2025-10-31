CUST y Gimnasia jugarán la final del Clausura U21 Femenino

Gimnasia le ganó a Alma Juniors por 52-44 para llegar a la final del Torneo Clausura U21 Femenino, donde chocará ante CUST.

Gimnasia (2) le ganó como visitante a Alma Juniors (1) por 52 a 44 (parciales de 17-4, 25-21 y 35-29) para convertirse en el rival de CUST en la final del Torneo Clausura U21.

El elenco de Andrés Postigo tuvo como principales vías ofensivas a Gianella Ramassotto (14), Ludmila Theiler (9) y Cora Minetti (9).

Por su parte, en las anfitrionas sobresalieron Mía Andereggen (11) y Sofía Descalzo (6).

Lo que se viene en la definición del Clausura U21 femenino

El miércoles 5 de noviembre, CUST recibirá a Gimnasia en la primera final, al mejor de tres cotejos.

Fuente: ASB