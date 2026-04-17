Se disputa el Interasociaciones Sub 18 en San Jerónimo Norte

Supervisado por la Federación Santafesina de Voley, Libertad de San Jerónimo Norte recibirá el interasociaciones Sub 18 que contará con la participación de Santa Fe en ambas ramas.

Este fin de semana, sábado 18 y domingo 19 de abril, se llevará a cabo en San Jerónimo Norte el torneo Interasociaciones de la categoría Sub 18, supervisado por la Federación Santafesina de Vóley.

La competencia se desarrollará en las magníficas instalaciones del Club Atlético Libertad de la ciudad de San Jerónimo Norte, ubicada en el departamento Las Colonias. La Asociación Santafesina estará representada en ambas ramas.

Más detalles del Interasociaciones Sub18

En la rama femenina, del cual participarán 8 asociaciones, el sábado 18 se disputará la fase clasificatoria. Se formarán dos zonas por serpentina de acuerdo a las posiciones del año anterior, y se jugará por el sistema de todos contra todos, por suma de puntos en cada zona. El domingo 19 de abril, clasifican los 8 equipos. Los primeros y segundos de cada zona definirán del 1° al 4° puesto, se jugará por el sistema de play off. Los 3° y 4° de cada zona definirán del 5° al 8° puesto, jugando por el sistema de play off.

En la rama masculina, con seis asociaciones, el sábado 18, se formarán dos zonas por serpentina de acuerdo a las posiciones del año anterior, y se jugará por el sistema de todos contra todos, por suma de puntos de cada zona. Los cruces previos a semifinales, los primeros de cada zona pasan directamente a semifinales. Los segundos cruzarán con los terceros. Los ganadores de estos cruces pasan a semifinales. Los perdedores jugarán por el quinto y sexto puesto. El domingo 18, clasifican los seis equipos. Se jugará por el sistema de play off.

En cuanto a las mujeres, la Zona A estará integrada por Rosario, Vóley Suroeste, Cañadense Vóley y Völey del Norte, mientras que la zona B la integran Santafesina, Oeste, Rafaelina y Noroeste. En la rama masculina competirán Rosario, Suroeste y Rafaelina en la Zona A, mientras que en la B, lo harán Norte, Santafesina y Noroeste.

image El plantel femenino de Santa Fe que competirá en el Interasociaciones Sub 18.

En mujeres, en la jornada inicial, en cancha 2, jugarán Rosario con Norte (9), Oeste con Rafaela (10.45), Oeste con Norte (13), Santa Fe con Oeste (14.45), Rosario con Suroeste (16.30), y Santa Fe con Oeste (18.15); en cancha 3 lo harán Suroeste con Cañadense (9), Santa Fe con Noroeste (10.45), Rosario con Cañadense (13), Oeste con Noroeste (14.45), Cañadense con Norte (16.30) y Rafaela con Noroeste (18.15). En varones, en cancha 1, Rosario con Rafaela (9), Norte con Noroeste (10.45), Suroeste con Rafaela (13), Santa Fe con Noroeste (14.45), Rosario con Suroeste (16.30) y Norte con Santa Fe (18.15).

Santa Fe presente en ambas ramas

La Asociación Santafesina de Vóley volverá a presentarse con los dos equipos, masculino y femenino, con 14 integrantes cada uno de los planteles. En mujeres lo harán Emma Williner (Villa Dora), Paloma Bruera (Villa Dora), Abril Araya (Villa Dora), Guille Covassi (Gimnasia y Esgrima), Narela Oloco (Villa Dora), Ana Ortíz (Banco Provincial), Sarah Müller (Regatas de Santa Fe), Emma Oldani (Villa Dora), Melani Romero (Villa Dora), Manuel Spigare (Central San Carlos), Irina Antieri (Central San Carlos), Eugenia Martínez (Villa Dora), Candela Pérez (Central San Carlos), Emilia Pissan (Banco Provincial). Entrenador principal: Mario Chefa Palacio; entrenador asistente: Leonardo Villa.

En varones el plantel de la ASV lo integran los siguientes jugadores: Fausto Musante (Villa Dora), Zantino Ojeda (Gimnasia y Esgrima), Francisco Núñez (Villa Dora), Jeremías Noval (VIlla Dora), Lorenzo Ruggeroni (Regatas de Santa Fe), Marco Olmos (Gimnasia y Esgrima), Tobías Souroujon (Gimnasia y Esgrima), Yain Kohen (Villa Dora), Agustín Nasso (Gimnasia y Esgrima), Mariano Medina (Villa Dora), Santino Dilda (Libertad de San Jerónimo Norte), Federico Esquivel (Libertad de San Jerónimo Norte), y Tomás Imhoff (Libertad de San Jerónimo Norte). Entrenador principal: Leonardo Vogt; Asistente: Martín López.