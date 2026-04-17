La "Capital Nacional del Rally" vuelve a recibir al Rally Sudamericano

Los certámenes más importantes de rally de Sudamérica vuelven a recorrer los caminos más tradicionales de Córdoba y, por tanto, de la Argentina.

Después de un par de temporadas, esta competencia conjunta entre los dos campeonatos se vuelve a realizar en la histórica ciudad cordobesa del Valle de Traslasierra, que fuera el lugar de vida del máximo exponente de la especialidad de nuestro país en la historia: Jorge Raúl Recalde.

Así entonces, para un regreso estelar e icónico como lo es la vuelta a la disputa de una fecha sudamericana en Mina Clavero, se ha diagramado una competencia con las características propias de los caminos de la zona: montaña, intrincados, técnicos, desafiantes, pero de una belleza y disfrute sin igual, tanto para los pilotos como para el público. Por lo tanto, se espera una gran fiesta con la pasión popular que el público cordobés lleva en la sangre por el rally.

A su vez, podrán ver a los mejores pilotos de Sudamérica, con máquinas que, en algunos casos, están a tono con el máximo nivel mundial de la escala de la FIA. Por lo tanto, combinados, será un total de 71 protagonistas que surcarán los caminos cordobeses, divididos en seis categorías diferentes y que, completan tal diversidad, la participación de tripulaciones de varios países de esta parte del mundo –además de los locales-, a saber: Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Con todo, los motores ya comenzaron a rugir en la jornada de ayer con el shakedown, siendo este el primer y único tramo no oficial que tienen los competidores para realizar los últimos ajustes, previo al inicio de la carrera propiamente dicha. Así, en el denominado “Burródromo” de Mina Clavero, se desarrolló este segmento de velocidad de 1,74 km. donde todos los protagonistas realizaron una o más pasadas de puesta a punto, y en el que el más destacado fue Federico Villagra (Skoda), que lideró con un tiempo de 1:34.6.

La actividad del sábado en el Rally Sudamericano

Este, sábado 18 de abril, dará inicio la etapa 1. El comienzo será con la prueba especial N° 1: Tala Cañada–Río Jaime (12,41 km.) a las 09:18 hs., seguido por El Cruce–Ambul (12,42 km.), completándose con El Mirador–Cuesta de San Luis (19,57 km.).

Luego, y tras el paso por asistencia para el service de mitad de jornada, la segunda sección repetirá el esquema de la mañana, largándose a las 13:47 hs., pero se cerrará el día con el tramo debutante “Nido del Águila–Aeródromo” (4,30 km.), que se pondrá en marcha a la hora 15:41