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Paredes y Montiel palpitaron el Superclásico: "Es un partido que todos quieren jugar"

Leandro Paredes de Boca y Gonzalo Montiel de River hablaron en la previa del Superclásico, destacaron la importancia del duelo y pidieron respeto por el árbitro en la previa del cruce.

Ovación

Por Ovación

17 de abril 2026 · 15:26hs
Paredes y Montiel palpitaron el Superclásico: Es un partido que todos quieren jugar

En la conferencia de prensa previa al Superclásico, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel coincidieron en la importancia del choque: “es un partido difícil” y uno de esos compromisos que todos los futbolistas desean disputar. En un clima de expectativa, ambos destacaron la trascendencia del duelo más relevante del fútbol argentino.

Desde el lado de Boca, Paredes subrayó el presente del equipo y la confianza con la que llegan al enfrentamiento ante River. “Venimos con una seguidilla de muy buenos resultados y con una idea clara”, aseguró, aunque advirtió que este tipo de encuentros se juegan de manera distinta: “Son partidos aparte”, enfatizó el mediocampista, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por su parte, Montiel puso el foco en el rol del árbitro y pidió bajar el tono de las críticas en la previa. “Hay que tener un poquito más de respeto, porque es el que decide”, sostuvo el defensor de River, en referencia a declaraciones provenientes del entorno de Boca en las últimas horas. Así, ambos equipos ya empiezan a vivir un Superclásico que promete alta tensión dentro y fuera de la cancha.

La designación del árbitro Herrera para el Superclásico

Las declaraciones también tuvieron como eje la polémica por la designación de Darío Herrera y el estado del campo de juego del Monumental, y en ese sentido, ambos coincidieron en que el césped no está en las mejores condiciones, aunque evitaron utilizarlo como excusa.

"No está en buenas condiciones. No nos favorece a ninguno de los dos equipos", aseguró Montiel, mientras que Paredes agregó: "Va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol, condiciona el estado pero no le damos tanta importancia".

Más allá de ese primer foco de tensión, los protagonistas pusieron el énfasis en la magnitud del encuentro. Montiel destacó la relevancia del clásico dentro del calendario: "No hay nada más lindo que jugar un Superclásico. Va a ser difícil, son partidos trabados porque los clásicos son así. Trataremos de imponer nuestro juego y, lo más importante, ganar".

Por su parte, Paredes reforzó la idea de la trascendencia deportiva y emocional del partido, al señalar: "El deseo siempre es conseguir cosas importantes, competir por cosas importantes. Por algo también volví al club. Me movilizaba volver a tener esa sensación. El Superclásico es uno de los partidos más importantes que nos toca jugar en nuestra carrera".

En otro tramo, ambos campeones del mundo en Qatar confirmaron que, en caso de estar en cancha, serán los encargados de ejecutar posibles penales en sus equipos. "Si me toca jugar, obviamente que lo voy a patear yo", afirmó Montiel. Del lado de Boca, Paredes no dejó dudas: "Seguramente sea yo el que patee".

Superclásico Paredes Montiel
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