CUST y Gimnasia pusieron la definición al rojo vivo en el Clausura Femenino

CUST le ganó a República del Oeste por 57-50, mientras que Gimnasia hizo lo propio ante Alma Juniors por 52-46, por el Clausura Promocional.

Este domingo se jugó la penúltima fecha de la fase regular en el Torneo Clausura de Mayores, con la tercera victoria en fila para CUST y un gran éxito de Gimnasia.