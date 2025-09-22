Este domingo se jugó la penúltima fecha de la fase regular en el Torneo Clausura de Mayores, con la tercera victoria en fila para CUST y un gran éxito de Gimnasia.
CUST y Gimnasia pusieron la definición al rojo vivo en el Clausura Femenino
CUST le ganó a República del Oeste por 57-50, mientras que Gimnasia hizo lo propio ante Alma Juniors por 52-46, por el Clausura Promocional.
Por Ovación
22 de septiembre 2025 · 08:03hs
TORNEO CLAUSURA - FECHA 5 - DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE
Gimnasia 52 (Gianella Ramassotto 16) - Alma Juniors 46 (Mía Andereggen 16)
CUST 57 (Ana Leoni 15) - República del Oeste 50 (Irina Aballay 18)
TABLA DE POSICIONES
República del Oeste CUST y Gimnasia 8 (3-2); Alma Juniors 6 (1-4)
PRÓXIMA FECHA (6°) - DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE
20.00 Alma Juniors vs. República del Oeste
20.00 Gimnasia vs. CUST
Fuente: ASB