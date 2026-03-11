Una delegación de la Asociación del Fútbol Argentino inspeccionó el Compass Minerals National Performance Center en Kansas City, potencial sede de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Los recorridos revelaron instalaciones de primer nivel, con vestuarios modernos, sala de hidroterapia avanzada y un gimnasio equipado para optimizar la preparación física del campeón del mundo.
Así luce desde adentro el predio que la Selección Argentina podría usar en el Mundial 2026
La Selección Argentina probablemente use la sede del Compass Minerals National Performance Center en Kansas City.
Por Ovación
Vestuarios de élite y tecnología integrada
El predio estadounidense ofrece vestuarios de gran dimensión, con lockers individuales, bancos tapizados y tecnología audiovisual integrada. La pantalla principal muestra el escudo de la AFA y la bienvenida “Welcome to Compass Minerals National Performance Center”, junto al logo de FIFA Kansas City. Estos espacios permiten a los jugadores analizar tácticamente cada detalle antes y después de los entrenamientos.
Otro punto fuerte del complejo es la sala de hidroterapia, equipada con piletas de recuperación con revestimiento de mármol, iluminación profesional y pantallas de TV. Este entorno permite una recuperación integral y eficiente, clave para mantener el rendimiento físico durante los exigentes días del torneo.
El gimnasio del centro de alto rendimiento cuenta con techos altos, luz natural y máquinas de última generación, incluyendo bicicletas Keiser y plataformas de fuerza. El espacio está pensado para trabajar fuerza, resistencia y movilidad, asegurando que el plantel pueda mantener la condición física óptima durante la Copa del Mundo.
Con estas instalaciones, la Selección Argentina tendrá un entorno de entrenamiento comparable a los mejores centros de Europa, garantizando un soporte integral en lo táctico, físico y recuperativo. La AFA busca así brindar al equipo de Lionel Scaloni todas las herramientas para defender el título mundial con máxima preparación.