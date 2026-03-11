Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

Inter Miami visita a Nashville con Messi en busca de ventaja en la Concachampions

El equipo de Messi y Mascherano enfrenta a Nashville por la ida de los octavos de la Copa de Campeones Concacaf. El objetivo es encaminar la serie.

11 de marzo 2026 · 17:05hs
Con Lionel Messi como eje del circuito ofensivo, Inter Miami visitará a Nashville SC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. El equipo dirigido por Javier Mascherano buscará imponer su jerarquía para llegar con ventaja al desquite.

Un duelo clave en la serie

El encuentro se disputará desde las 20.30 en el GEODIS Park, en la ciudad de Nashville, y marcará el primer capítulo de una llave que promete intensidad entre dos equipos que llegan con buen presente competitivo. Para Inter Miami, el desafío será administrar los tiempos del partido y sostener la posesión con circulación rápida en el mediocampo, una de las claves del sistema que propone Mascherano desde el banco. El conjunto estadounidense intentará manejar el ritmo del juego a partir del control del balón y la movilidad de sus volantes interiores.

El presente de Inter Miami

El equipo de Florida llega a este compromiso tras un triunfo importante en la Major League Soccer, donde venció 2-1 a D.C. United. En ese partido, los goles fueron convertidos por Rodrigo De Paul y el propio Messi, quien continúa ampliando su histórico registro goleador. Con ese resultado, Inter Miami suma seis puntos en las primeras tres jornadas del campeonato estadounidense, producto de dos victorias y una derrota. Además, el equipo accedió directamente a los octavos de la Concachampions sin necesidad de disputar rondas preliminares. En términos tácticos, el conjunto rosa apuesta a un mediocampo con capacidad de recuperación y salida limpia, donde la presencia de De Paul resulta clave para conectar la zona de gestación con el frente de ataque.

Nashville llega con confianza

Del otro lado estará Nashville SC, equipo que atraviesa un momento sólido tanto en su liga como en el plano internacional. El conjunto dirigido por Brian Callaghan llega invicto en el inicio de la MLS y viene de imponerse 3-1 ante Minnesota United. En el camino hacia los octavos de final de la Concachampions, Nashville superó con claridad a Atlético Ottawa, al que derrotó con un contundente global de 7-0 entre ambos partidos. El equipo estadounidense se caracteriza por un bloque compacto en fase defensiva y transiciones rápidas hacia el ataque, buscando explotar los espacios que deja el rival cuando adelanta sus líneas.

Posible formación de Inter Miami

El probable equipo de Inter Miami para este compromiso sería: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti; Lionel Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

El partido entre Nashville SC y Inter Miami se jugará este miércoles desde las 20.30 en el GEODIS Park y podrá verse en vivo a través de Disney+. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, torneo que reúne a los clubes más competitivos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

