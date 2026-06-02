Uno Santa Fe | Ovación | Cuti Romero

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Cristian Romero trabaja con normalidad y quedó a disposición del entrenador, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Messi, Paredes, Montiel y Molina

2 de junio 2026 · 21:39hs
Cuti Romero está a disposición del entrenador.

Cuti Romero está a disposición del entrenador.

El defensor Cristian “Cuti” Romero recibió el alta médica en la Selección Argentina y quedó a disposición de Lionel Scaloni, en medio de la preparación del equipo nacional para los amistosos previos al Mundial 2026.

La Selección recupera a Cristian Romero

El zaguero, que había encendido las alarmas por una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha sufrida hace casi 50 días, ya se entrenó con normalidad junto al resto del plantel en Kansas, aunque todavía no participó de los ensayos futbolísticos más exigentes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de menor a mayor. Romero difícilmente sea arriesgado en el amistoso ante Honduras, mientras que podría sumar algunos minutos frente a Islandia, el martes 9 de junio, si Scaloni considera que está en condiciones.

La prioridad de la Selección es que el defensor llegue en plenitud al debut mundialista ante Argelia, previsto para el martes 16 de junio a las 22, en el Kansas City Stadium.

Además del alta de Romero, también hubo buenas noticias con Julián Álvarez, quien dejó atrás un esguince de tobillo sufrido en el cierre de la temporada con Atlético de Madrid y ya estaría apto para jugar los encuentros preparatorios.

En paralelo, el cuerpo técnico mantiene la atención sobre otros futbolistas con molestias. Lionel Messi arrastra una sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda, aunque no corre riesgo para el debut; Leandro Paredes bajó cargas por una sobrecarga muscular; y Gonzalo Montiel aparece como el caso más delicado por un desgarro grado 2 en el cuádriceps.

También son monitoreados Emiliano Martínez, con una pequeña fractura en un dedo; Nicolás Paz, con una molestia en la rodilla izquierda; Nicolás González, quien se recupera de un desgarro; y Nahuel Molina, que transita la etapa final de una lesión muscular.

En ese contexto, la práctica de este martes por la noche será clave para Scaloni, que busca recuperar soldados y definir cargas de trabajo con un objetivo central: llegar con la mayor cantidad de futbolistas en condiciones al debut mundialista.

Cuti Romero Scaloni Selección
Noticias relacionadas
colapinto ya piensa en monaco: es una de las mejores carreras del ano

Colapinto ya piensa en Mónaco: "Es una de las mejores carreras del año"

almiron dejaria de ser el entrenador de rosario central

Almirón dejaría de ser el entrenador de Rosario Central

de arrascaeta sufrio un desgarro y se pierde el mundial 2026

De Arrascaeta sufrió un desgarro y se pierde el Mundial 2026

roland garros: zverev le gano en sets corridos a jodar y se metio en las semifinales

Roland Garros: Zverev le ganó en sets corridos a Jódar y se metió en las semifinales

Lo último

El cuerpo técnico se muestra optimista en relación a los jugadores lesionados

El cuerpo técnico se muestra optimista en relación a los jugadores lesionados

Racing transfiere a Franco Pardo al Santos Laguna en una cifra muy importante

Racing transfiere a Franco Pardo al Santos Laguna en una cifra muy importante

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Último Momento
El cuerpo técnico se muestra optimista en relación a los jugadores lesionados

El cuerpo técnico se muestra optimista en relación a los jugadores lesionados

Racing transfiere a Franco Pardo al Santos Laguna en una cifra muy importante

Racing transfiere a Franco Pardo al Santos Laguna en una cifra muy importante

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Milei denunció que la izquierda buscará sembrar el miedo en 2027

Milei denunció que la izquierda buscará "sembrar el miedo" en 2027

ASSA informó un corte total del servicio de agua para este miércoles por la madrugada en la ciudad de Santa Fe

ASSA informó un corte total del servicio de agua para este miércoles por la madrugada en la ciudad de Santa Fe

Ovación
Mauro Pittón sacó pecho en Unión: El equipo compitió de igual a igual contra cualquiera

Mauro Pittón sacó pecho en Unión: "El equipo compitió de igual a igual contra cualquiera"

La Reserva de Colón volvió a sonreír: gran triunfo ante Huracán en Santa Fe

La Reserva de Colón volvió a sonreír: gran triunfo ante Huracán en Santa Fe

Colón ya conoce al árbitro para recibir a Ciudad Bolívar en una fecha clave

Colón ya conoce al árbitro para recibir a Ciudad Bolívar en una fecha clave

Colón exigirá la cuota de junio para ingresar al Brigadier López ante Ciudad de Bolívar

Colón exigirá la cuota de junio para ingresar al Brigadier López ante Ciudad de Bolívar

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco