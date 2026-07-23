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En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

El Bicho comenzó de la mejor manera el Torneo Clausura 2026 y se quedó con una gran victoria como visitante por 3-2 con un gol a los 44' del segundo tiempo

23 de julio 2026 · 22:11hs
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Argentinos Juniors venció como visitante a Sarmiento.

Argentinos Juniors venció como visitante a Sarmiento.

Argentinos Juniors comenzó el Torneo Clausura 2026 con una agónica victoria frente a Sarmiento por 3-2, en condición de visitante, en un duelo correspondiente a la Zona B.

Argentinos obtuvo un triunfazo como visitante

En un encuentro cambiante como pocos, el Verde fue el encargado de abrir el marcador gracias a la conquista de Junior Marabel, cuando se jugaban los 29 minutos del primer tiempo. El resto de las emociones, se plasmaron en el complemento.

El golazo de Alan Lescano y el tanto de Sebastián Prieto le permitieron al visitante dar vuelta el resultado, aunque 10 minutos después Renzo Orihuela empató el juego de cabeza. Sin embargo, en los instantes finales, Diego Porcel -que fue expulsado por doble amarilla al sacarse la camiseta- convirtió el agónico tanto para concretar el triunfo del Bicho de La Paternal.

Luego de un auspicioso debut, el equipo de Nicolás Diez deberá recibir a Estudiantes de Río Cuarto, el próximo miércoles 29 de julio, a partir de las 21.15. Los de Facundo Sava, que están ante un certamen más que importante teniendo en cuenta la lucha por el descenso, tendrán que visitar a Banfield el martes 28 de julio desde las 19, por la segunda fecha del certamen doméstico.

Argentinos Juniors Sarmiento Torneo Clausura
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