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Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

La santafesina Stefanía Antoniazzi y Agustina Albertario recorrieron las obras que se llevan adelante en CARD y el Estadio Multipropósito

23 de julio 2026 · 19:55hs
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Juegos Suramericanos: dos Leonas destacaron las obras que se llevan adelante en Santa Fe.

Juegos Suramericanos: dos Leonas destacaron las obras que se llevan adelante en Santa Fe.

En el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán a la ciudad de Santa Fe como sede del torneo de hockey sobre césped, entre otras disciplinas, Las Leonas, Agustina Albertario y Stefanía Antoniazzi, recorrieron las obras que se llevan adelante en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y el Estadio Multipropósito, en su etapa de finalización, de cara al evento internacional que albergará la capital provincial.

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Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. Por primera vez en la historia de Odesur, el evento se llevará a cabo en una región como sede central, con las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela como epicentros de la competencia.

La santafesina Stefan&iacute;a Antoniazzi explic&oacute; que los Juegos dejan un legado muy importante.

La santafesina Stefanía Antoniazzi explicó que los Juegos dejan un legado muy importante.

Cabe aclarar que para la realización del mega evento deportivo, la provincia de Santa Fe destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas al certamen, con financiamiento de 75 millones de dólares de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial.

Dos Leonas destacaron las obras en Santa Fe

Agustina Albertario, medallista olímpica y exjugadora del seleccionado nacional de hockey, y Stefanía Antoniazzi, santafesina e integrante del combinado femenino, recorrieron las obras en la capital provincial. Las atletas fueron recibidas por la vocera provincial, Virginia Coudannes; y el senador departamental, Julio Garibaldi. Los Juegos “dejan un legado muy lindo para el crecimiento de jugadores y nuevos deportistas”, destacaron las referentes del hockey.

La santafesina Stefanía Antoniazzi celebró particularmente la realización de los juegos y la competencia de hockey en su ciudad natal: “Deja un legado muy lindo y más que se esté haciendo en mi ciudad para el crecimiento de jugadores y nuevos deportistas”.

La ex Leona Agustina Albertario y Stefi Antoniazzi recorrieron las obras en la zona del CARD.

La ex Leona Agustina Albertario y Stefi Antoniazzi recorrieron las obras en la zona del CARD.

“Aquí se está construyendo otra cancha de agua junto a la principal y esto ayudará al desarrollo del hockey. Yo me formé acá, nací en cancha de pasto, jugué muchos años en cancha de pasto, y tener ahora una cancha de agua en mi club (El Quillá) y dos en la Asociación Santafesina es una locura total”, enfatizó Antoniazzi.

Agustina Albertario, quien fue medallista olímpica en dos oportunidades con el seleccionado nacional de hockey, resaltó la importancia que tiene para el país recibir esta clase de torneos. “Permiten fomentar el deporte, estamos contentos y se nota en la cara de todos, no tengo dudas que los santafesinos serán unos anfitriones tremendos. Siempre es una felicidad ser locales para el país, siempre se suelen hacer en otros países y ahora tendremos todo acá”, sostuvo. En cuanto a las expectativas por las competencias de los deportistas argentinos, la jugadora aseguró que “los argentinos siempre van a dar todo y van a dejar la bandera en lo más alto”.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizar&aacute;n del 12 al 26 de septiembre de 2026. &nbsp;

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre de 2026.

Juegos Suramericanos: hockey en la capital provincial

El Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey es un moderno escenario que fue inaugurado años atrás y que representa uno de los desarrollos más importantes para el crecimiento de esta disciplina en la región. Sus instalaciones contarán con canchas sintéticas de nivel internacional, infraestructura para deportistas y espacios preparados para recibir público y medios de comunicación.

El estadio se encuentra próximo al Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti (CARD), conformando un polo deportivo de gran relevancia para el alto rendimiento que abarca al nuevo Estadio Invencible Santa Fe, con capacidad para 3.472 espectadores sentados; y a la renovada pista de atletismo del CARD con su nueva tribuna para 900 espectadores. Además, el predio concentra equipamientos deportivos y educativos de relevancia, como clubes de rugby y el Instituto Superior de Educación Física.

Todo este entorno toma gran forma gracias a la intervención sobre la calle Raúl Tacca donde se emplaza un bulevar que mejorará la circulación vehicular, peatonal y la calidad del espacio público.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Juegos Suramericanos Agustina Albertario Santa Fe
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