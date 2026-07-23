Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

El 27 y 28 de agosto en Lima, se realizará la votación en la compulsa entre Rosario y Guatemala, los candidatos a organizar los Juegos Panamericanos Junior 2029

En el marco de la Asamblea General de Centro Caribe Sports, realizada en Santo Domingo, República Dominicana , la ciudad de Rosario presentó oficialmente su candidatura para ser sede de los III Juegos Panamericanos Junior 2029 . En esta instancia estratégica del proceso también expuso su proyecto la Ciudad de Guatemala, mientras que la Ciudad de Panamá informó oficialmente el retiro de su postulación.

La presentación se desarrolló ante los Comités Olímpicos Nacionales presentes en la Asamblea y contó, además, con la posibilidad de seguimiento virtual para los representantes de los países miembros de Panam Sports que no se encontraban en Santo Domingo. La jornada constituyó uno de los momentos más relevantes del proceso de evaluación de las ciudades candidatas antes de la elección definitiva de la sede, que tendrá lugar durante la Asamblea General de Panam Sports, programada para los días 27 y 28 de agosto de 2026 en Lima, Perú.

Rosario busca organizar los Panamericanos Junior 2029

Las autoridades argentinas presentes fueron el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, y la vicepresidenta primera del COA y presidenta de la Comisión Mujer en el Deporte de Panam Sports, Alicia Masoni de Morea. Antes del inicio de las exposiciones, Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, anunció el retiro oficial de la candidatura panameña debido a la incertidumbre generada por la proximidad del proceso electoral nacional. De esta manera, Rosario y Ciudad de Guatemala quedaron como las dos ciudades que presentaron sus respectivos proyectos ante la Asamblea.

Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino, explicó que Rosario es una ciudad que lleva el deporte en su propia identidad.

Durante su intervención, Mario Moccia destacó el trabajo articulado entre el Comité Olímpico Argentino y los distintos niveles de gobierno para consolidar una propuesta sólida y con visión de futuro. “Rosario demostró capacidad, infraestructura, experiencia y una profunda vocación deportiva para recibir a la juventud panamericana”, expresó el presidente del COA.

A partir de la pregunta “¿Por qué Rosario?”, Moccia dio paso al equipo encargado de presentar la candidatura, integrado por Adrián Ghiglione, director general de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026; Alejandra Mattheus, secretaría de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario y presidenta del Ente Turístico Rosario; Rogelio Biasi, vicealcalde de la ciudad; la campeona olímpica y vicepresidenta segunda del COA Paula Pareto; y el atleta olímpico Germán Chiaraviglio, representante de los atletas en la Mesa Directiva del COA y vicepresidente de las comisiones de atletas de Panam Sports y del Comité Olímpico Argentino.

La destacada referente del olimpismo argentino, Paula Pareto, aportó la perspectiva fundamental de los protagonistas al centrar su discurso en el bienestar de la infraestructura y el concepto de comunidad olímpica que definirá la propuesta: "Rogelio mencionó que Rosario quiere ser la casa de los atletas y, para nosotros, la Villa Panamericana no es un simple alojamiento, sino nuestro verdadero hogar durante los Juegos; un espacio único de convivencia donde forjamos amistades entrañables basadas en valores compartidos que ningún hotel con las mejores vistas del mundo puede equiparar, gracias a la comodidad de sus comedores integrados, gimnasios adaptados y servicios médicos o de transporte de excelencia".

La Peque explicó que "cuando competís al más alto nivel vistiendo la camiseta de tu país, cada mínimo detalle cuenta para el rendimiento, y un atleta joven necesita sentirse respetado, cuidado e inspirado para descansar, alimentarse y competir en condiciones óptimas. La experiencia de los Suramericanos ya demostró que es totalmente factible desarrollar villas de 5.000 plazas en los plazos establecidos mediante la inversión pública y privada, un valioso expertise que sumaremos de cara a los Panamericanos Junior.

Paula Pareto resaltó la experiencia que se trae con la organización de los Juegos Suramericanos 2026.

Germán Chiaraviglio, presente en Santo Domingo

Germán Chiaraviglio expuso: "Como atleta y también como un orgulloso hijo de la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿por qué Rosario? Responderé esa pregunta con una idea muy simple. El talento necesita un hogar tan grande como sus sueños, y en Rosario ese hogar ya está preparado. Ofrecemos una verdadera red deportiva, infraestructura existente, nuevos escenarios, el equipamiento que dejarán los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 como legado y un parque deportivo único: el Parque Panamericano de la Esperanza. Como atleta, puedo decirles que un escenario deportivo no se mide por lo hermoso que es, sino por la calidad del campo de juego, de las áreas de entrada en calor, de recuperación, de la atención médica y de todos los servicios que rodean la competencia. En Rosario, los escenarios están próximos entre sí y las operaciones están coordinadas, lo que genera una experiencia más cómoda para los jóvenes atletas y sus equipos. También creemos que la excelencia significa prevención, respuesta y cuidado".

El atleta santafesino sostuvo que "El deporte seguro no es un protocolo aislado. Es un compromiso que debe estar presente en todos los ámbitos. En la Villa, en las sedes de competencia, en el transporte, con cada delegación. Ofreceremos canales claros para actuar ante situaciones de violencia, abuso o cualquier otro problema, además de espacios protegidos donde cada joven atleta pueda pedir ayuda y ser escuchado. Para que cada atleta pueda concentrarse únicamente en competir, con la tranquilidad de saber que está protegido. Ahora bien, volvamos a la pregunta. ¿Por qué Rosario? Porque creemos que los Juegos son mucho más que dos semanas de competencia. Son el acontecimiento deportivo del año. Permítanme compartir nuestra experiencia más reciente con los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Hace dos años comenzamos a hablar de los Juegos. El año pasado presentamos a Capi, nuestra mascota, y desde entonces no nos hemos detenido. Llevamos adelante un Fan Fest en toda la provincia, con más de 200 atletas actuando como embajadores. Y, en apenas un año, organizamos más de 500 actividades vinculadas a los Juegos".