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Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

El tremendo siniestro vial ocurrió este jueves por la noche a la altura del Club El Quillá, en la mano hacia el Puente Carretero. El conductor, de 19 años, quedó atrapado dentro del vehículo y sufrió una fractura expuesta en un brazo. Trabajaron Bomberos Zapadores y el tránsito presentó demoras.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de julio 2026 · 21:23hs
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Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Un violento e impactante accidente de tránsito conmocionó la noche de este jueves en uno de los principales corredores viales de la capital santafesina. Una camioneta fuera de control protagonizó un tremendo vuelco sobre la avenida de la Constitución Nacional (ex Mar Argentino), a la altura de las instalaciones del Club Náutico El Quillá, en el carril que circula con sentido hacia el Puente Carretero.

Por razones que están siendo peritadas por las autoridades policiales, el vehículo perdió la trayectoria, impactó de lleno contra la contención central y terminó volcando violentamente sobre el guardarraíl. En medio de la brutal secuencia de colisiones y giros, el rodado arrasó y derribó por completo una columna del alumbrado público del cantero central.

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La violencia del choque requirió el despliegue urgente de las dotaciones de Bomberos, que debieron utilizar herramientas de rescate para liberar al conductor aprisionado dentro de la cabina.

Un rescate dramático y traslado al Hospital Cullen

La peor parte del siniestro se la llevó el conductor del rodado, un joven de 19 años, quien no podía salir por sus propios medios tras quedar atrapado entre los fierros retorcidos de la camioneta.

Tras ser rescatado por las dotaciones de Bomberos Zapadores, los médicos de los servicios de emergencias constataron que el muchacho presentaba una fractura expuesta en uno de sus brazos. Fue inmovilizado en el acto y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital José María Cullen para ingresar de inmediato al área de trauma.

En el vehículo viajaba también un acompañante, quien fue derivado por precaución al mismo nosocomio público para una revisión preventiva integral, aunque en una primera evaluación médica no presentaba heridas de gravedad.

Tránsito reducido y peritajes en la zona

Como consecuencia del accidente y las tareas de remoción de la columna de alumbrado derribada sobre la cinta asfáltica, agentes de la Policía de Santa Fe montaron un operativo de balizamiento y ordenamiento vehicular. El flujo de tránsito sobre la mano con destino a Santo Tomé permanece reducido a un solo carril, generando demoras considerables para quienes circulan hacia el sur.

En el lugar trabajan peritos de la Policía de Investigaciones para determinar las causas mecánicas o humanas que desencadenaron la pérdida de control del vehículo.

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