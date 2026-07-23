Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

En el final del partido, el Pirata logró anotar el segundo gol que le permitió vencer como local a Rosario Central 2-1

Belgrano le ganó 2-1 a Rosario Central en su primera presentación como campeón del fútbol argentino, tras conquistar el histórico Torneo Apertura.

El equipo del "Ruso" Zielinski abrió el marcador a los 37 minutos con un golazo de Nicolás Uvita Fernández. El delantero recibió la asistencia del "Mudo" Vázquez y definió con categoría ante la salida de Jeremías Ledesma.

Luego, durante el complemento, Rosario Central encontró el empate con un gol de Julián Fernández que al principio había sido anulado por posición adelantada pero que el VAR ratificó.

Casi llegando al final y cuando se jugaban 43' del complemento, Francisco González Metilli remató desde afuera del área e hizo estallar el Julio César Villagra para el definitivo 2-1.