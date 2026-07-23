Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

En el final del partido, el Pirata logró anotar el segundo gol que le permitió vencer como local a Rosario Central 2-1

23 de julio 2026 · 21:49hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Belgrano venció a Rosario Central.

Belgrano venció a Rosario Central.

Belgrano le ganó 2-1 a Rosario Central en su primera presentación como campeón del fútbol argentino, tras conquistar el histórico Torneo Apertura.

Triunfo agónico del Pirata

El equipo del "Ruso" Zielinski abrió el marcador a los 37 minutos con un golazo de Nicolás Uvita Fernández. El delantero recibió la asistencia del "Mudo" Vázquez y definió con categoría ante la salida de Jeremías Ledesma.

Luego, durante el complemento, Rosario Central encontró el empate con un gol de Julián Fernández que al principio había sido anulado por posición adelantada pero que el VAR ratificó.

Casi llegando al final y cuando se jugaban 43' del complemento, Francisco González Metilli remató desde afuera del área e hizo estallar el Julio César Villagra para el definitivo 2-1.

Belgrano Rosario Central
Noticias relacionadas
Germán Chiaraviglio estuvo presente en la presentación realizada en Santo Domingo.

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Juegos Suramericanos: dos Leonas destacaron las obras que se llevan adelante en Santa Fe.

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

colapinto cuestiono la organizacion por juntarlo con sainz y alonso: es una vergüenza

Colapinto cuestionó la organización por juntarlo con Sainz y Alonso: "Es una vergüenza"

tomas etcheverry sello su boleto a las semifinales del atp 250 de kitzbuhel

Tomás Etcheverry selló su boleto a las semifinales del ATP 250 de Kitzbuhel

Lo último

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Último Momento
En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: El privilegio más grande

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: "El privilegio más grande"

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Ovación
Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: Quiero estar con mi familia

Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: "Quiero estar con mi familia"

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición