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Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Tras las votaciones en las escuelas, las asambleas provinciales darán a conocer su postura. En las delegaciones clave de La Capital y Rosario, todas las mociones puestas a consideración coinciden en rechazar el 15% presentado para el segundo semestre y la mayoría contempla medidas de fuerza desde la próxima semana.

23 de julio 2026 · 21:40hs
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Paritaria docente en Santa Fe: Amsafe y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Jose Busiemi

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafe y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

El conflicto paritario en el sector educativo santafesino atraviesa horas decisivas. Este viernes, el gremio de los docentes públicos (Amsafe) dará a conocer el resultado definitivo de la votación provincial que determinará si se acepta o se rechaza la oferta de aumento salarial presentada por el Gobierno de la provincia para el segundo semestre de 2026.

En simultáneo, los docentes privados alineados en Sadop llevarán a cabo su propia asamblea a partir de las 10 de la mañana con el mismo propósito, por lo que el mapa del dictado de clases para los próximos días quedará resuelto antes del mediodía.

LEER MÁS: Paritaria docente: las cuatro mociones de Amsafé La Capital rechazan la oferta salarial y una propone un paro de 48 horas

A pesar de que el escrutinio provincial consolidará la voluntad de todas las escuelas del territorio, el clima previo anticipa un fuerte clima de descontento. En las dos seccionales de mayor peso numérico —Amsafe La Capital y Amsafe Rosario—, la totalidad de las mociones surgidas de los departamentos coinciden en rechazar la propuesta oficial, distanciándose únicamente en la intensidad y modalidad de los planes de lucha sugeridos.

"Las opciones van desde jornadas semanales de reclamo hasta paros de 48 horas para la próxima semana e incluso la posibilidad de discutir la suspensión de actividades por tiempo indeterminado", indicaron.

Las mociones en discusión: La Capital y Rosario

Delegación La Capital (4 Mociones)

Moción 1: Rechazo sin paro. Propone jornadas de protesta en las escuelas por la situación previsional, el servicio de Iapos y escuelas técnicas, adhiriendo a medidas de CTA, UTEP y CTERA.

Moción 2: Rechazo con paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio, acompañado de movilizaciones provinciales y asambleas evaluativas.

Moción 3: Rechazo con fondo de huelga, jornada de desobligación el 29 de julio y cese de actividades con marcha para el 6 de agosto.

Moción 4: Rechazo con acciones gremiales dentro de los establecimientos y adhesión al cronograma de protestas nacionales.

Delegación Rosario (3 Mociones)

Moción 1: Jornada provincial de protesta el 28 de julio y paro con movilización de 24 horas el 3 de agosto junto a CTERA.

Moción 2: Paro de 48 horas los días 28 y 29 de julio, habilitando la discusión de un paro por tiempo indeterminado a partir del 4 de agosto si no hay un nuevo ofrecimiento.

Moción 3: Desobligaciones progresivas, actividades de visibilización en las escuelas y convocatoria a una nueva asamblea de evaluación.

La propuesta del Gobierno

La oferta presentada por el Gobierno provincial contempla una actualización salarial para el segundo semestre de 2026 mediante aumentos escalonados entre julio y diciembre.

Según informó el Ejecutivo, la propuesta representa una recomposición promedio cercana al 15% para ese período y un incremento anual promedio del 49% respecto de los salarios de diciembre de 2025.

Además, incluye mínimos garantizados para ambos semestres, la continuidad del Fondo Provincial de Capacitación Docente (Fopcid) y mejoras específicas para determinados cargos.

Un viernes clave para el ciclo lectivo

La resolución que emane de la asamblea provincial de Amsafe en la sede gremial y de la reunión de delgados de Sadop definirá si las aulas reabren con normalidad tras la definición paritaria o si la provincia enfrenta el inicio de un plan de lucha con huelgas a partir del próximo martes 28 de julio.

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