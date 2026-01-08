Dakar 2026: así fue la etapa 5 que tuvo como ganador a Benavides en motos

El argentino Luciano Benavides dominó los 356 kilómetros con su KTM y pasó a liderar la general tras el retraso de Ricky Brabec en el Dakar 2026

El argentino Luciano Benavides dominó los 356 kilómetros cronometrados en Motos RallyGP con su KTM y superó por 3m51s al chileno Ignacio Cornejo y al australiano Daniel Sanders, quien pasó a liderar la general tras el retraso de Ricky Brabec en el Rally Dakar 2026.

La etapa estuvo condicionada por problemas mecánicos y penalizaciones, como la sanción de 10 minutos a Tosha Schiareina por no respetar la señalización en la salida, y la demora de más de una hora sufrida por Edgar Canet tras perder el mousse del neumático trasero.

En Autos, Mitchell Guthrie logró su segunda victoria en el Dakar 2026 al imponerse con el Ford Raptor y encabezar un 1-2-3 para la marca junto a Nani Roma y Martin Prokop.

Lucas Moraes, con el Dacia Sandrider, se ubicó cuarto y fue el mejor fuera del dominio de Ford. En la general, Henk Lategan conservó el liderazgo con Toyota y amplió su ventaja a 3m17s sobre Nasser Al-Attiyah, beneficiado por una penalización de dos minutos aplicada al piloto qatarí.

La etapa también dejó un fuerte accidente protagonizado por Jesús Calleja y Eduardo Blanco, quienes volcaron su Santana tras impactar contra una duna, sin sufrir lesiones.

En SSV T4, Kyle Chaney ganó la etapa y avanzó hasta el tercer lugar de la general, que sigue liderada por Brock Heger. Manuel Andújar fue séptimo junto a Lisandro Sisterna, mientras que Jeremías González Ferioli finalizó cuarto con Gonzalo Rinaldi y escaló hasta el undécimo puesto del acumulado.

En Challenger, Lucas del Río y Bruno Jacomy lograron su segunda victoria parcial al superar por 24 segundos al líder de la general, Pau Navarro. La sudafricana Dania Akeel fue tercera.

David Zille y Sebastián Cesana terminaron cuartos, seguidos por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. En la general, Navarro mantiene una ventaja superior a cuatro minutos, con Cavigliasso y Pertegarini terceros, y Del Río-Jacomy cuartos.

En Dakar Future Mission 1000, el triunfo quedó en manos del tridente español Juvanteny-Rivas-Criado con el camión híbrido, relegando a Benjamín Pascual al cuarto puesto de la etapa y al segundo lugar de la general.

Finalmente, en Camiones, Martin Macik logró su segunda victoria consecutiva con el Iveco de MM Technology y alcanzó las 19 victorias de etapa en la categoría, igualando el récord histórico de Ales Loprais. El checo lidera la general con una ventaja de 8m29s sobre Mitchell Van den Brink y de más de 54 minutos sobre Loprais, consolidándose como el principal candidato al triunfo.