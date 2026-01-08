Uno Santa Fe | Ovación | Dakar

Dakar 2026: así fue la etapa 5 que tuvo como ganador a Benavides en motos

El argentino Luciano Benavides dominó los 356 kilómetros con su KTM y pasó a liderar la general tras el retraso de Ricky Brabec en el Dakar 2026

8 de enero 2026 · 15:43hs
Dakar 2026: así fue la etapa 5 que tuvo como ganador a Benavides en motos

El argentino Luciano Benavides dominó los 356 kilómetros cronometrados en Motos RallyGP con su KTM y superó por 3m51s al chileno Ignacio Cornejo y al australiano Daniel Sanders, quien pasó a liderar la general tras el retraso de Ricky Brabec en el Rally Dakar 2026.

La etapa estuvo condicionada por problemas mecánicos y penalizaciones, como la sanción de 10 minutos a Tosha Schiareina por no respetar la señalización en la salida, y la demora de más de una hora sufrida por Edgar Canet tras perder el mousse del neumático trasero.

Todo el repaso del la etapa 5 del Dakar 2026

En Autos, Mitchell Guthrie logró su segunda victoria en el Dakar 2026 al imponerse con el Ford Raptor y encabezar un 1-2-3 para la marca junto a Nani Roma y Martin Prokop.

Lucas Moraes, con el Dacia Sandrider, se ubicó cuarto y fue el mejor fuera del dominio de Ford. En la general, Henk Lategan conservó el liderazgo con Toyota y amplió su ventaja a 3m17s sobre Nasser Al-Attiyah, beneficiado por una penalización de dos minutos aplicada al piloto qatarí.

La etapa también dejó un fuerte accidente protagonizado por Jesús Calleja y Eduardo Blanco, quienes volcaron su Santana tras impactar contra una duna, sin sufrir lesiones.

En SSV T4, Kyle Chaney ganó la etapa y avanzó hasta el tercer lugar de la general, que sigue liderada por Brock Heger. Manuel Andújar fue séptimo junto a Lisandro Sisterna, mientras que Jeremías González Ferioli finalizó cuarto con Gonzalo Rinaldi y escaló hasta el undécimo puesto del acumulado.

En Challenger, Lucas del Río y Bruno Jacomy lograron su segunda victoria parcial al superar por 24 segundos al líder de la general, Pau Navarro. La sudafricana Dania Akeel fue tercera.

David Zille y Sebastián Cesana terminaron cuartos, seguidos por Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. En la general, Navarro mantiene una ventaja superior a cuatro minutos, con Cavigliasso y Pertegarini terceros, y Del Río-Jacomy cuartos.

En Dakar Future Mission 1000, el triunfo quedó en manos del tridente español Juvanteny-Rivas-Criado con el camión híbrido, relegando a Benjamín Pascual al cuarto puesto de la etapa y al segundo lugar de la general.

Finalmente, en Camiones, Martin Macik logró su segunda victoria consecutiva con el Iveco de MM Technology y alcanzó las 19 victorias de etapa en la categoría, igualando el récord histórico de Ales Loprais. El checo lidera la general con una ventaja de 8m29s sobre Mitchell Van den Brink y de más de 54 minutos sobre Loprais, consolidándose como el principal candidato al triunfo.

Dakar Luciano Benavides KTM
Noticias relacionadas
racing oficializo la llegada de valentin carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

pasaron ya 31 anos de la muerte de carlos monzon y su leyenda sigue viva

Pasaron ya 31 años de la muerte de Carlos Monzón y su leyenda sigue viva

Santa Fe–Coronda: la 48ª edición podría modificar su recorrido.

La Maratón Santa Fe-Coronda 2026 podría modificar su recorrido

Unión de Santa Fe afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza.

Unión afrontará la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Lo último

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

Unión presentó a Mansilla: Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista

Unión presentó a Mansilla: "Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista"

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Último Momento
PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

Unión presentó a Mansilla: Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista

Unión presentó a Mansilla: "Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista"

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Leptospirosis: la Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino

Leptospirosis: la Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino

El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Ovación
Budiño: Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso

Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Diego Colotto: Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro

Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe