"El Dakar se define mañana (por hoy)", declaró el viernes Benavides después de cerrar la fase maratón Empty Quarter, consciente de la necesidad de achicar la diferencia con el australiano.

El argentino pudo recortar 2 minutos, 28 segundos la distancia pero no lo suficiente para hacerse de la punta en la categoría motos, que el domingo propondrá un desenlace atrapante en el recorrido de 417km. (136 de especial) hasta llegar a Dammam, sobre la costa del Golfo Pérsico.

Benavides quedó en el primer lugar en la etapa de hoy, por delante del sudafricano Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) y de su hermano Luciano (Husqvarna Factory Racing), quienes paladearon el triunfo luego de llegar a destino.

Luciano Benavides, de hecho, hizo el mejor tiempo efectivo pero quedó relegado por ante minuto de penalización establecido por exceso de velocidad. La victoria pasó entonces a manos del debutante Docherty pero finalmente quedó para Kevin cuando la organización decidió reponerle el tiempo perdido (23s.) en su asistencia al austríaco Matthias Walkner, el otro integrante del equipo Red Bull KTM.

Con su quinto lugar, Price pudo defender la primera posición en la tabla acumulada y llegar como líder a la etapa final, en la que partirá último de acuerdo al criterio invertido que se establece en el reglamento para definir la competención.

A menos que la escudería Red Bull ordene respetar el orden, el australiano y el argentino establecerán una puja trepidante por un nuevo título en el rally más extremo del mundo motor.

A propósito, el piloto oceánico se encargó de aclarar que la escudería no influirá en la resolución de la prueba: "No habrá órdenes mañana, será a full, todo dependerá de nosotros. No es nada 12 segundos. Será una gran definición".

Price fue campeón en 2016 y 2019, ambas con KTM, y Benavides logró con Honda en 2021 lo que hasta el momento es la única conquista de un piloto sudamericano en la división de las dos ruedas.

En el tercer puesto de la general, todavía con expectativas de consagración (+1:31), se ubica el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna Factory Racing), que finalizó hoy en el séptimo escalón de la etapa.

Luciano Benavides, dueño de tres victorias parciales en esta edición, permanece en el sexto lugar de la acumulada, que de conservar el domingo le permitirá repetir su mejor actuación histórica de 2020.

En autos, el francés Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) estableció un nuevo récord al convertirse en el primer piloto ganador de seis etapas consecutivas en el Dakar. El multicampeón del WRC se impuso sobre el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) y el sueco Ekstrom (Team Audi Sport).

En total, Loeb acumula siete jornadas triunfales, un registro que el español Carlos Sainz había alcanzado por última vez en 2011.

Al margen de lo estadístico, la corona de los autos seguirá en poder de Al-Attiyah de no mediar una catástrofe deportiva. El qatarí, ganador en 2011, 2015, 2019 y 2022, lleva una ventaja de 1 hora, 21 minutos y 42 segundos sobre el francés.

Los argentinos Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) y Sebastián Halpern (X-Raid Mini JCW) se ubican en el séptimo y décimo puesto, respectivamente.

Los cuatriciclos también tendrán un cierre protocolar este domingo a la espera de la coronación del francés Alexandre Giroud, defensor del título. El piloto del Yamaha Racing SMX Drag'on tiene 40 minutos, 20 segundos a favor respecto del argentino Francisco Moreno Flores (Dragon), que este sábado volvió a meterse en el podio como tercero.

La etapa la ganó, por cuarto día seguido, el brasileño Marcelo Medeiros (Taguatur), esta vez escoltado por el chileno Giovanni Enrico (Enrico Racing Team).

La 45º edición del Rally Dakar, iniciada el 31 de diciembre a orillas del Mar Rojo, finalizará mañana tras más de 8.000 kilómetros por la geografìa de Arabia Saudita.