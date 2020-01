Dany Cure, la última incorporación de Central Córdoba de Santiago del Estero

Con muchas dificultades, Central Córdoba de Santiago del Estero sumó un par de caras nuevas en las últimas horas. Primero fue Agustín Allione, mientras que en la víspera se sumó el media punta venezolano Dany Cure, proveniente de The Strongest de Bolivia.

“Me pone contento el haber llegado a un club muy ordenado y con grandes seres humanos, lo que hace que la adaptación se haga rápidamente”, expresó Cure.

“Vengo a aportar mi granito de arena para este club que apostó por mí. Vine con muchas ganas de aprender en el fútbol argentino. Contento por cómo me recibieron mis compañeros”, continuó el ex jugador del conjunto boliviano.

Cure también reveló que en el mercado de pases anterior tuvo chances de venir a Central Córdoba, pero no se dio. “A mitad del año pasado hubo un contacto, pero por un tema con mi anterior club no se pudo. Pero desde ahí seguí la campaña del equipo y lo vi jugar. El ritmo de juego me motivó para venir”, reveló.

“Es un fútbol diferente. El torneo argentino es uno de los más competitivos. Es muy diferente al de Bolivia. Allá hay muchos factores externos como la altura y muchos equipos sacan ventaja de ello”, explicó.