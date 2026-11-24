Con el 8º puesto en el Gran Premio de Portugal, el piloto de Ducati igualó a Giacomo Agostini en la categoría reina, superó a Valentino Rossi en el total de campeonatos y abrió la incógnita sobre su futuro en medio de versiones de retiro

Marc Márquez volvió a escribir una página dorada en el motociclismo mundial. Con un octavo puesto calculado en el Gran Premio de Portugal, disputado en el trazado de Portimão, el piloto español del Ducati se consagró campeón de la temporada 2026 de MotoGP y alcanzó su octava corona en la categoría reina, igualando el mítico récord histórico de Giacomo Agostini.

Márquez se consagró campeón

Pero la dimensión de la hazaña va todavía más allá: sumando sus coronas en 125cc (2010) y Moto2 (2012), el español llegó a 10 títulos mundiales entre todas las categorías. Con esa cifra dejó atrás los nueve campeonatos de Valentino Rossi y quedó solo en el tercer escalón del olimpo histórico, únicamente por detrás de los 15 de Agostini y los 13 (12+1) del recordado Ángel Nieto.

Lejos de ser un trámite sencillo, la consagración tuvo tintes épicos. Tras un arranque de año complicado —en el que llegó a estar 102 puntos por detrás de Marco Bezzecchi (Aprilia) luego del Gran Premio de Italia en Mugello—, el nacido en Cervera protagonizó la mayor remontada de puntos en la historia del certamen, pulverizando la marca anterior de 91 unidades que había descontado Francesco Bagnaia en 2022.

El camino tuvo obstáculos severos. Pese a imponerse en las carreras Sprint de Brasil y Jerez, Márquez sufrió una caída en Le Mans que lo obligó a pasar por el quirófano por lesiones en un pie y en un hombro, marginándolo de los Grandes Premios de Francia y Cataluña. Desde 1979, con Kenny Roberts, ningún piloto lograba coronarse tras ausentarse en dos carreras principales. Sin embargo, a partir de su regreso en Mugello, el #93 desató una racha demoledora: ganó siete de los siguientes 13 Grandes Premios y cosechó 368 puntos desde Hungría en adelante, sacándole 128 de ventaja a su perseguidor más cercano.

El suspenso se estiró hasta el último suspiro. Tras dejar pasar su primer match point en Qatar y sufrir una caída inesperada en la penúltima vuelta de la Sprint sabatina en Portugal —cuando ya tenía el título en el bolsillo—, Márquez salió el domingo con la cabeza fría. Mientras Bezzecchi se llevaba la victoria y Jorge Martín terminaba segundo, el español cumplió con el objetivo de meterse entre los nueve primeros y desató el festejo vestido de rojo.

Con 33 años y 278 días, Márquez se convirtió en el campeón más veterano de la era moderna y el tercero de mayor edad en toda la historia, además de estirar a 13 años y 12 días el lapso entre su primer título (2013) y el último (2026). Como si fuera poco, igualó a Rossi al conquistar al menos dos coronas con dos fábricas diferentes: seis con Honda y dos con Ducati.

El logro corona una resurrección deportiva sin precedentes tras cuatro temporadas marcadas por el calvario de las lesiones en su húmero derecho —con cuatro cirugías incluidas—, episodios de visión doble y su apuesta por Ducati. Sin embargo, en medio de la euforia en Portimão, sobrevoló un interrogante que sacude al paddock: los rumores sobre un posible retiro en la cima. Aunque desde Ducati remarcaron que tiene contrato vigente y cuentan con él para 2027, el propio Márquez evitó cerrar la puerta de manera tajante durante el fin de semana, alimentando la especulación de si el desgaste físico y la gloria alcanzada podrían empujarlo a dar un paso al costado.

Los 5 más ganadores de la historia del Mundial de Motociclismo

(Títulos oficiales reconocidos por la FIM entre todas las categorías)

Pos. Piloto País Títulos totales Desglose por categoría

1 Giacomo Agostini Italia 15 8 en 500cc · 7 en 350cc

2 Ángel Nieto España 13 7 en 125cc · 6 en 50cc

3 Marc Márquez España 10 8 en MotoGP · 1 en Moto2 · 1 en 125cc

4 Valentino Rossi Italia 9 7 en 500cc/MotoGP · 1 en 250cc · 1 en 125cc

5 Mike Hailwood Reino Unido 9 4 en 500cc · 2 en 350cc · 3 en 250c