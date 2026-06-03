De Arrascaeta sufrió un desgarro en Uruguay, pero no se perderá el Mundial

El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento de Uruguay, pero no será desafectado para el Mundial 2026

El mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento de la Selección de Uruguay , pero no será desafectado de la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Todo indicaba que no podría participar en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y hasta se barajaron varios nombres para su reemplazo, pero desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmaron su continuidad.

Señal de alarma en Uruguay

El mediocampista de Flamengo sintió un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas mientras trabajaba junto al plantel dirigido por Marcelo Bielsa, y aunque inicialmente se aguardaban los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, distintas informaciones señalaron que se trata de un desgarro, una dolencia que lo dejaría fuera de la lista definitiva.

De Arrascaeta es una de las piezas más importantes del equipo y un futbolista clave dentro del ciclo de Bielsa por su capacidad para generar juego y aportar desequilibrio ofensivo, lo que lo convirtió en uno de los referentes de la "Celeste".

La situación resulta aún más desafortunada porque el volante de 32 años acababa de recuperarse de una fractura de clavícula sufrida el 29 de abril durante un partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores.

Aquella lesión requirió una intervención quirúrgica inmediata y puso en duda su presencia en el Mundial, aunque logró recuperarse a tiempo para integrar la lista de 26 convocados. Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita y, según el reglamento de la FIFA, podrá reemplazar a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de ese encuentro.

De Arrascaeta acumula 59 partidos, 13 goles y siete asistencias con la Celeste y es uno de los dos únicos convocados que marcaron goles en una Copa del Mundo, junto a José María Giménez.