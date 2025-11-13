De Miñaur le ganó a Fritz y quedó muy cerca de las semifinales en las ATP Finals

El australiano Alex de Miñaur venció al estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3) y 6-3, para quedar a un paso de las semis de las ATP Finals.

El australiano Alex de Miñaur (7°) jugó un partido casi perfecto para ganarle al estadounidense Taylor Fritz (6°) y quedar a un paso de la clasificación a las semifinales en las ATP Finals, el torneo que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.

De Miñaur, que jugó en un altísimo nivel a lo largo de todo el encuentro, se impuso por 7-6(3) y 6-3, luego de una hora y 34 minutos de juego.

De Miñaur, a un paso de las semifinales del ATP Finals

Con este resultado, el australiano quedó muy cerca de la clasificación a las semifinales, ya que avanzará de ronda en caso de que el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz (1°), le gane al italiano Lorenzo Musetti (9°).

Alcaraz ya está en semifinales, pero saldrá al encuentro de esta tarde (programado para no antes de las 16:30) con el cuchillo entre los dientes, porque en caso de quedarse con la victoria se asegurará terminar el año como número 1 del mundo.

Este triunfo tiene un valor doble para de Miñaur, ya que no solo se acercó muchísimo a las semifinales, sino que también pudo cortar con una sequía de 16 partidos sin ganarle a jugadores dentro del top 10.