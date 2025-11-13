Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas 7's tienen definido el plantel que jugará las dos primeras etapas del circuito

Santiago Gómez Cora dio la lista de 14 jugadores para disputar las primeras dos etapas del circuito mundial que se desarrollarán en Emiratos Árabes Unidos, y de Ciudad del Cabo

13 de noviembre 2025 · 18:32hs
El head coach de Los Pumas 7’s, Santiago Gómez Cora, oficializó este jueves la lista de los 14 jugadores que formarán parte del plantel que disputará las dos primeras etapas del circuito mundial de la disciplina que se disputarán en Dubai y en Ciudad del Cabo. El entrenador aseguró que el objetivo del equipo para la próxima temporada es “generar un recambio” con el propósito de “consolidar un plantel competitivo” con miras a la temporada 2026/27.

El primer plantel de la temporada 2025/2026

La espera terminó. La pretemporada llegó a su fin y los cañones apuntan a la primera etapa del Circuito Mundial 2025/2026. Los Pumas 7’s ya están listos para viajar a Dubai en lo que será el primer escollo de una exigente y renovada temporada, a la cual llegan como bicampeones de la liga.

Santiago Gómez Cora, head coach del equipo nacional, designó a los 14 jugadores que serán parte de la nómina que viaje el viernes 21 de noviembre a Emiratos Árabes Unidos, en primera instancia, y luego a Ciudad del Cabo. Entre las novedades, se destaca la presencia de Eliseo Morales (Universitario de Salta/CASI), Juan Patricio Batac (CASI), Sebastián Dubuc (Hurling), Martiniano Arrieta (Universitario de Tucumán) y Valentín Maldonado (Universitario de Córdoba). Será la primera experiencia en giras internacionales con el equipo para los cinco jugadores.

El entrenador del seleccionado se expresó tras anunciar la lista: “Estoy muy contento de empezar una nueva serie mundial. A veces pasamos por alto el simple hecho de participar y de estar de manera ininterrumpida en los últimos 26 años y estos últimos de manera más competitiva. Pero lo más lindo es tener la posibilidad de competir entre las potencias mundiales. Uno de los grandes desafíos de este año es la renovación del plantel, tuvimos varias bajas debido a que tuvimos que tomar decisiones pensando en Los Ángeles 2028 y para esta primera gira llevamos jugadores experimentados y cinco debutantes”.

Además, detalló cuáles serán los objetivos de cara a la temporada venidera: “La idea es ir dándole rodaje a estos jugadores y poder rotar para también darle la oportunidad a nuevos jugadores para consolidar un equipo competitivo en la temporada 2026/27 que ahí queremos buscar resultados. Esta temporada 2025/26 probaremos los viajes y el cambio de formato, porque nosotros tenemos un nuevo equipo, pero también hay un nuevo formato de competencia y tenemos que aprender a llevarlo de la mejor manera y aprender de cara a la siguiente en la que iremos a buscar resultados para ir a los Juegos Olímpicos”, cerró Gómez Cora.

El renovado calendario internacional estará conformado por seis torneos durante la etapa regular en la cual participarán los siguientes ocho seleccionados: Argentina, Australia, España, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Tras los seis torneos, se disputarán tres certámenes finales con 12 seleccionados, los ocho que disputaron la temporada regular y cuatro provenientes del SVNS.

A continuación, el plantel de Los Pumas 7’s que disputarán las etapas en Dubai y Ciudad del Cabo: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Luciano González, Mateo Graziano, Valentín Maldonado, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

