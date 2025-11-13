Uno Santa Fe | Ovación | Sanjustino

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Producto de la dura sanción que el Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol le aplicó, el Club Sanjustino sacó un comunicado en relación a esta cuestión.

Ovación

Por Ovación

13 de noviembre 2025 · 18:59hs
Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

El boletín número 34 del Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol llegó esta semana con una dura sanción para el Club Sanjustino, por los hechos ocurridos en el partido clásico disputado ante Colón de San Justo en barrio Mataderos el pasado 29 de octubre en penúltima fecha del Clausura Chijí Serenotti. En dicha oportunidad, el árbitro Carlos Córdoba, sufrió una agresión, y por eso el ente superior dispuso una severa sanción para la entidad verdiblanca.

La sanción al Club Sanjustino consiste en la quita de tres puntos, una sanción económica de 80 entradas al valor de 5.000 pesos, lo que hace un monto aproximado de 400.000 pesos; y la suspensión provisional del estadio Coloso del Oeste, en partidos de la Liga Santafesina, tanto en Primera como en Reserva, por lo que deberá buscar estadios para hacer de local en los cruces que se vienen.

El comunicado oficial del Club Sanjustino

Producto de esta sanción, el Club Sanjustino emitió un comunicado y pide información para encontrar a la persona que efectuó la agresión al árbitro Carlos Córdoba. Por dicha acción, el destacado referee liguista debió ser atendido en el Samco de la ciudad de San Justo, y posteriormente radicó la denuncia policial correspondiente en la comisaría de la jurisdicción.

El comunicado arranca señalando que "A nuestros socios y simpatizantes, comunicamos que debido a que un individuo arrojó una botella de plástico al árbitro del partido (como figura en el informe), Carlos Córdoba, post clásico el día 29/10, por Liga Santafesina no volveremos a jugar como local en el año.

Desde momento en el que supimos del hecho, nos comunicamos con quien fue agredido, nos pusimos a su disposición e intentamos identificar al agresor, lamentablemente sin tener éxito".

El mismo continúa expresando que "La sanción fue publicada en el día de ayer por el Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol (quita de 3 puntos, multa económica y suspensión provisoria del Coloso del Oeste), previamente hubo un descargo formal donde comunicamos las medidas tomadas por el club para dar con la persona y las medidas preventivas para la organización del espectáculo coordinadas con autoridades locales en cuanto a seguridad y sanidad (Policías, médico, enfermera y ambulancia). Por eso, apelamos a que el verdadero Sanjustinista que haya visto la situación y sepa identificar a quien arrojó la botella, lo comunique de forma totalmente anónima a la comisión directiva del club para poder tomar las medidas necesarias".

En la continuidad del comunicado manifiesta que "La situación vivida dista de los valores que queremos inculcar como institución social y deportiva, lo que no nos exime de tomar la responsabilidad y aceptar las consecuencias por lo sucedido. Seguiremos trabajando juntos para que estos hechos de violencia no vuelvan a suceder".

Sanjustino Liga Santafesina Clausura
Noticias relacionadas
scaloni, antes del partido con angola: messi en principio va a jugar

Scaloni, antes del partido con Angola: "Messi en principio va a jugar"

atacaron con huevos a rubiales en la presentacion de su libro

Atacaron con huevos a Rubiales en la presentación de su libro

noruega y francia clasificaron al mundial 2026 tras sus goleadas en europa

Noruega y Francia clasificaron al Mundial 2026 tras sus goleadas en Europa

la seleccion argentina aterrizo en angola para el amistoso en la fecha fifa

La Selección Argentina aterrizó en Angola para el amistoso en la fecha FIFA

Lo último

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

La ordenanza es histórica: el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

"La ordenanza es histórica": el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Último Momento
Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina: uno por uno, los puntos clave

La ordenanza es histórica: el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

"La ordenanza es histórica": el sindicato de remises celebró la desregulación del sistema en la ciudad de Santa Fe

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Festejos por los UPD y UUD en Santa Fe: buscan evitar destrozos en las celebraciones de fin de ciclo escolar

Scaloni, antes del partido con Angola: Messi en principio va a jugar

Scaloni, antes del partido con Angola: "Messi en principio va a jugar"

Polémica por el radar de la Ruta 168: anulan todas las multas con infracciones emitidas antes del 26 de agosto

Polémica por el radar de la Ruta 168: anulan todas las multas con infracciones emitidas antes del 26 de agosto

Ovación
Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: Feliz día al DT de nuestros corazones

El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Colón: la Junta Electoral define los pasos clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.