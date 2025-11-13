Sanjustino emitió un comunicado tras la severa sanción que sufrió

Producto de la dura sanción que el Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol le aplicó, el Club Sanjustino sacó un comunicado en relación a esta cuestión.

El boletín número 34 del Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol llegó esta semana con una dura sanción para el Club Sanjustino, por los hechos ocurridos en el partido clásico disputado ante Colón de San Justo en barrio Mataderos el pasado 29 de octubre en penúltima fecha del Clausura Chijí Serenotti. En dicha oportunidad, el árbitro Carlos Córdoba, sufrió una agresión, y por eso el ente superior dispuso una severa sanción para la entidad verdiblanca.

La sanción al Club Sanjustino consiste en la quita de tres puntos, una sanción económica de 80 entradas al valor de 5.000 pesos, lo que hace un monto aproximado de 400.000 pesos; y la suspensión provisional del estadio Coloso del Oeste, en partidos de la Liga Santafesina, tanto en Primera como en Reserva, por lo que deberá buscar estadios para hacer de local en los cruces que se vienen.

El comunicado oficial del Club Sanjustino

Producto de esta sanción, el Club Sanjustino emitió un comunicado y pide información para encontrar a la persona que efectuó la agresión al árbitro Carlos Córdoba. Por dicha acción, el destacado referee liguista debió ser atendido en el Samco de la ciudad de San Justo, y posteriormente radicó la denuncia policial correspondiente en la comisaría de la jurisdicción.

El comunicado arranca señalando que "A nuestros socios y simpatizantes, comunicamos que debido a que un individuo arrojó una botella de plástico al árbitro del partido (como figura en el informe), Carlos Córdoba, post clásico el día 29/10, por Liga Santafesina no volveremos a jugar como local en el año.

Desde momento en el que supimos del hecho, nos comunicamos con quien fue agredido, nos pusimos a su disposición e intentamos identificar al agresor, lamentablemente sin tener éxito".

El mismo continúa expresando que "La sanción fue publicada en el día de ayer por el Tribunal de Disciplina de la Liga Santafesina de Fútbol (quita de 3 puntos, multa económica y suspensión provisoria del Coloso del Oeste), previamente hubo un descargo formal donde comunicamos las medidas tomadas por el club para dar con la persona y las medidas preventivas para la organización del espectáculo coordinadas con autoridades locales en cuanto a seguridad y sanidad (Policías, médico, enfermera y ambulancia). Por eso, apelamos a que el verdadero Sanjustinista que haya visto la situación y sepa identificar a quien arrojó la botella, lo comunique de forma totalmente anónima a la comisión directiva del club para poder tomar las medidas necesarias".

En la continuidad del comunicado manifiesta que "La situación vivida dista de los valores que queremos inculcar como institución social y deportiva, lo que no nos exime de tomar la responsabilidad y aceptar las consecuencias por lo sucedido. Seguiremos trabajando juntos para que estos hechos de violencia no vuelvan a suceder".