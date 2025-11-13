La Selección Argentina aterrizó en Angola para el amistoso en la fecha FIFA

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al loc con motivo de los festejos de la independencia del país africano.

La Selección argentina llegó a Angola para disputar un amistoso ante el país anfitrión con motivo de los festejos por los 50 años de su independencia de Portugal.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Angola este viernes a las 13, hora de Argentina, con un capitán Lionel Messi que volverá a ser titular y tendrá varios debuts pensando en el Mundial 2026.

Según fuentes cercanas al seleccionado argentino, el entrenador Scaloni dará una conferencia de prensa previa al partido esta misma noche, una vez se acomode la delegación en el hotel.

Argentina se entrenó ante miles de hinchas que dijeron presente antes de su viaje a Angola, para disputar su último amistoso del año.

La práctica, que se llevó a cabo en el estadio Manuel Martínez Valero, en Elche, contó con la presencia de más de 20 mil fanáticos de la “Albiceleste”, quienes ovacionaron en todo momento al astro rosarino Lionel Messi.

El antecedente de Argentina

El único antecedente data del 26 de marzo del 2019, cuando la “Albiceleste” superó 1-0 a Marruecos en Tánger, gracias al gol de Ángel Correa a los 38 minutos del segundo tiempo.

En aquella ocasión, ambos combinados estaban muy lejos de ser lo que eran hoy en día. La Argentina venía de caer 3-1 ante Venezuela pocos días antes, en la que había sido una derrota que puso realmente en riesgo la continuidad de Lionel Scaloni.

El entrenador era cuestionado por agarrar el cargo sin tener una gran carrera previa como técnico, pese a que finalmente terminó dando vuelta completamente la historia para convertirse en el entrenador más ganador de la historia de la Selección argentina.