El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: "Feliz día al DT de nuestros corazones"

El Tatengue saludó a su entrenador en una fecha especial y destacó su impacto desde el regreso al club

13 de noviembre 2025 · 14:18hs
El emotivo mensaje de Unión a Leo Madelón: Feliz día al DT de nuestros corazones

Unión aprovechó una jornada muy especial para homenajear a Leonardo Madelón, el técnico que volvió a darle identidad y fortaleza al equipo rojiblanco. En el Día Nacional del Director Técnico de Fútbol, celebrado cada 13 de noviembre, la institución publicó un afectuoso mensaje en sus redes sociales: Feliz día al DT de nuestros corazones Feliz día, Leo. Unión está bien”.

El saludo refleja el fuerte vínculo que une al entrenador con la familia tatengue. Madelón, uno de los técnicos más queridos en la historia reciente del club, volvió a poner a Unión de pie luego de un primer semestre muy difícil, en el que el equipo había terminado último en su zona del Torneo Apertura, sin protagonismo en la Copa Sudamericana y con apenas un paso positivo en Copa Argentina ante Colegiales.

Desde su regreso, el panorama cambió por completo: Unión se salvó del descenso tres fechas antes del final, se clasificó a los playoffs del Clausura —algo que no lograba desde que se implementó este formato de Copa— y volvió a competir de igual a igual con los grandes, quedando eliminado por penales ante River en los octavos de final de la Copa Argentina.

El equipo recuperó su solidez defensiva, su espíritu colectivo y, sobre todo, un sentido de pertenencia que identifica plenamente a Madelón con la historia tatengue.

Por qué se celebra el Día del Director Técnico

Cada 13 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Director Técnico de Fútbol, una fecha creada para reconocer la labor y el compromiso de quienes conducen equipos en todas las categorías.

La efeméride se instauró en homenaje a la creación de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), fundada en 1963 con el propósito de representar, formar y proteger los derechos de los entrenadores del país. Desde entonces, cada año se celebra el rol fundamental que desempeñan los directores técnicos en el desarrollo deportivo y humano de los futbolistas.

En ese marco, el saludo de Unión no solo fue un gesto institucional, sino también una muestra de gratitud hacia Leonardo Madelón, el DT que volvió a escribir un capítulo feliz en la historia del club y que hoy, más que nunca, encarna el espíritu de lucha y pertenencia tatengue.

