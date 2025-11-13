Uno Santa Fe | Ovación | Rubiales

Atacaron con huevos a Rubiales en la presentación de su libro

El ex presidente de la RFEF no pudo presentar su libro con comodidad ya que fue atacado por un espectador.

13 de noviembre 2025 · 19:15hs
El ex presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por el beso forzado a Jenni Hermoso durante el Mundial femenino de 2023, fue atacado con huevos este jueves mientras presentaba su libro “Matar a Rubiales” en Madrid.

En videos difundidos en redes sociales se ve a Rubiales, sentado con camiseta blanca y americana oscura, cuando un hombre desde el público le lanza al menos tres huevos, uno de los cuales impacta en su espalda.

El episodio de Rubiales

El ex dirigente se levantó e intentó perseguir al agresor, que fue reducido por asistentes al acto. Tras el incidente, la presentación continuó con normalidad.

Rubiales había reaparecido días antes en televisión, en el programa El Chiringuito, en donde volvió a defender su inocencia y aseguró que el beso a Hermoso fue “consentido”, denunciando una supuesta campaña en su contra.

El ex directivo también enfrenta una causa por presunta corrupción vinculada al contrato para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita, en medio de una creciente controversia pública que vuelve a situarlo en el centro del debate mediático.

