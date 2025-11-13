Uno Santa Fe | Ovación | Francia

Noruega y Francia clasificaron al Mundial 2026 tras sus goleadas en Europa

Los “Vikingos” regresan a un Mundial tras 28 años y los “Galos” sigue firme su racha.

13 de noviembre 2025 · 19:04hs
Francia concretó su lugar en la Copa del Mundo de EE.UU., México y Canadá 2026 y Noruega se encuentra a tan solo un paso de su clasificación.

Francia goleó 4-0 a Ucrania y se quedó con la clasificación mundialista. Tras este resultado deportivo, los Galos aseguraron su lugar en la próxima Copa del Mundo de manera ininterrumpida.

Los cuatro goles fueron concretados por Kylian Mbappé (doblete), Michael Olise y Hugo Ekitike.

Durante los primeros 45 minutos del partido, Francia demostró mayor dominio ofensivo que su contrincante, pero las imprecisiones en las oportunidades claras de gol sellaron un sorprendente 0-0 en el marcador del Parque de los Príncipes.

En el segundo tiempo, el equipo comandado por el entrenador Didier Deschamps realizó un importante esfuerzo en el ataque y selló el contundente triunfo que le permitió obtener su lugar en el Mundial.

A los 10 minutos, Kylian Mbappé abrió el tanteador con un disparo preciso desde los doce pasos.

En el minuto 31, Michael Olise amplió la ventaja del conjunto local con un disparo potente que descolocó al arquero Anatoli Trubin.

A los 38 minutos, Mbappé concretó su doblete; y a los 43 minutos, el recién ingresado Hugo Ekitike convirtió el humillante 4-0 en el marcador.

Noruega, con el pasaje rumbo al Mundial

Por otra parte, los Vikingos superaron 4-1 a la Selección de Estonia en la anteúltima jornada del Grupo I de las eliminatorias UEFA. De esta manera, después de 28 años de espera, aspiran a concretar su lugar en la ansiada Copa del Mundo, a la que no acuden desde 1998.

Para asegurar de manera definitiva su puesto, deberán disputar su último partido frente a su escolta Italia, quien venció 2-0 a Moldavia en condición de visitante, pero se encuentra en desventaja en los goles a favor: 20 a 33, gana Noruega.

Los cuatro goles fueron realizados por los delanteros Alexander Sørloth (doblete) y Erling Haaland (doblete). Mientras que el único tanto de los Camiazules llegó de la mano del extremo Robi Saarma.

Durante el transcurso del primer tiempo del encuentro, los Vikingos desplegaron una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su rival, enfocadas en la marca colectiva, pero incapaces de contener las individualidades del conjunto noruego.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo, el equipo liderado por el director técnico Ståle Solbakken se retiró del campo de juego con un frustrante 0-0 en el Ullevaal Stadion.

En el complemento del partido, Noruega regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se reflejó en el desempeño ofensivo del combinado.

Los cuatro goles llegaron en forma de ráfaga y de manera consecutiva, gracias a la efectividad de Alexander Sørloth y Erling Haaland. Mientras que, a los 19 minutos —dos después del cuarto tanto noruego— Robi Saarma convirtió el único gol que permitió a su equipo achicar la ventaja rival.

