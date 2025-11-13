Unión toma nota: ya hay fecha para la final del Clausura y para el Trofeo de Campeones

La Liga Profesional confirmó la fecha y lugar de la final del Clausura, donde Unión se clasificó a los playoffs, y el programa para el Trofeo de Campeones.

Mientras la Liga Profesional confirmó el cronograma definitivo para la final del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones, Unión enfoca todas sus energías en lo inmediato: cerrar la fase regular dentro del Top 4 de la Zona A. El partido del próximo fin de semana ante Belgrano no solo definirá su posición final, sino también si podrá iniciar su camino en los playoffs con la ventaja de la localía.

El Tatengue ya tiene asegurada su presencia en la postemporada, pero aún resta un objetivo importante: terminar lo más arriba posible para evitar traslados y comenzar la etapa decisiva en el 15 de Abril. Para un equipo que supo hacerse fuerte de local y que llega con buen envión en resultados y funcionamiento, ese detalle puede ser determinante.

Un cierre con impacto directo en el cuadro

La última jornada no solo ordenará las posiciones finales de la Zona A: también permitirá conocer el rival que tendrá Unión en los octavos de final. De la ubicación final dependerá el emparejamiento, en un escenario donde varios equipos aún se mueven dentro de márgenes mínimos y la tabla cambia partido a partido.

Mientras tanto, en AFA se terminó de diagramar el camino del campeonato. La organización confirmó sede y fecha para la definición del Clausura, así como también para el Trofeo de Campeones, el duelo que enfrentará a los ganadores de la temporada. Es el cierre de un calendario cargado que dejó en el medio una fuerte discusión pública sobre el arbitraje argentino, luego de las explosivas declaraciones cruzadas entre Fernando Espinoza y Ricardo Caruso Lombardi.

La agenda sigue, pero en Unión solo importa lo próximo

En medio del revuelo mediático generado por la disputa entre el árbitro internacional y el exentrenador —tema que sacudió al ambiente en las últimas horas—, en Santa Fe el foco está puesto exclusivamente en Belgrano y en terminar de la mejor manera la fase regular.

La tranquilidad de la clasificación ya conseguida convive con la ambición de un plantel que quiere llegar a los playoffs con la mayor ventaja posible. El escenario está planteado: Unión depende de sí mismo para meterse entre los cuatro mejores. Después, llegará el momento de conocer el rival y preparar un cruce que ya está a la vuelta de la esquina.

El cierre del Clausura viene cargado de definiciones, pero para Unión la ecuación es tan simple como crucial: ganar, posicionarse arriba y empezar los playoffs jugando en casa. El 15 de Abril espera.