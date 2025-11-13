Quién es el arquero que pretende Ezequiel Medrán para Colón en 2026

Ezequiel Medrán ya comenzó a idear el plantel para el 2026, y se conoció que pretende reforzar el arco de Colón con un golero de mucho peso.

De cara a la próxima temporada, Ezequiel Medrán comenzó a delinear el plantel de Colón , y uno de los pedidos más concretos del entrenador es la llegada de un arquero con experiencia que compita por el puesto con Tomás Giménez, actual titular y con contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Según pudo saberse, el nombre que encabeza la lista de prioridades del DT es el de Darío Sand, actual guardameta de San Martín de Tucumán, equipo que milita en la Primera Nacional. El correntino de 37 años, hermano del histórico goleador José “Pepe” Sand, es un viejo conocido del fútbol del ascenso y acumula una extensa trayectoria bajo los tres palos.

Un arquero con recorrido y regularidad

Darío Ignacio Sand nació el 4 de febrero de 1988 en Bella Vista, Corrientes, y se formó en las divisiones juveniles de River Plate, donde incluso llegó a disputar 13 partidos en la Reserva. En 2008 quedó libre y emprendió un largo recorrido que incluyó pasos por Rampla Juniors (Uruguay), Huracán de Tres Arroyos, Deportivo Roca, Libertad de Sunchales, Gimnasia y Tiro de Salta, Agropecuario y, desde 2022, San Martín de Tucumán.

Con el Ciruja, Sand se consolidó como titular y una de las figuras del equipo tucumano. A lo largo de su carrera acumula 413 partidos oficiales, con 179 vallas invictas y 370 goles recibidos, números que evidencian su constancia y solidez en el arco.

El contexto en Colón

Medrán considera que el puesto de arquero necesita mayor competencia interna, especialmente pensando en una temporada que podría incluir una importante renovación del plantel. Si bien Tomás Giménez tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2026 y Tomás Paredes aparece como una alternativa juvenil, el entrenador entiende que un arquero de experiencia podría aportar jerarquía y liderazgo en momentos clave.

image

El principal obstáculo es que Darío Sand tiene contrato con San Martín hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier intento de Colón requeriría una negociación formal con la dirigencia tucumana, que no vería con buenos ojos desprenderse de uno de sus referentes.

El futuro del arco sabalero

En medio de un escenario político en el club —con elecciones en puerta— y la planificación deportiva en marcha, Ezequiel Medrán ya dejó en claro su intención: mantener la base del plantel pero sumar refuerzos puntuales, entre ellos un arquero que garantice experiencia y solidez.

Mientras tanto, en barrio Centenario confían en que la continuidad del proyecto y la estabilidad institucional tras los comicios permitirán avanzar en gestiones concretas. El nombre de Darío Sand, por ahora, es el que más seduce al cuerpo técnico sabalero para proteger el arco en 2026.