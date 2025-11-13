Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz le ganó a Musetti en el ATP Finals y será número uno del mundo

Carlos Alcaraz le ganó a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en Turín, y se aseguró su pase a las semis del ATP Finals, y cerrará el año como N° 1 del mundo.

13 de noviembre 2025 · 18:45hs
Alcaraz le ganó a Musetti en el ATP Finals y será número uno del mundo

El murciano Carlos Alcaraz aseguró el número uno del mundo y su pase a semifinales de las ATP Finals 2025 al vencer con autoridad al italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en Turín.

El español, que selló además el primer puesto de su grupo, cerrará la temporada en la cima del ranking mundial en lo que confirmó su dominio absoluto en el circuito.

El ritmo demoledor de Carlos Alcaraz en la ATP Finals

Desde el inicio, Alcaraz impuso un ritmo demoledor, con una agresividad constante desde el fondo y un servicio sólido que solo cedió cinco puntos en todo el primer set.

Musetti resistió con valentía y buscó variantes para contrarrestar la potencia y precisión del murciano, pero terminó desbordado ante la intensidad del número uno.

El momento clave llegó en el noveno juego del primer parcial, cuando el italiano cometió errores consecutivos al intentar atacar la red, lo que permitió a Alcaraz concretar el quiebre decisivo.

A partir de allí, el partido se inclinó por completo. En la segunda manga, el español no dio respiro, combinando velocidad, control y una lectura de juego que rozó la perfección. Cerró el encuentro con 26 tiros ganadores y 21 errores no forzados.

Con este triunfo, Alcaraz alcanza las semifinales de las ATP Finals 2025 y evita un cruce con Jannik Sinner hasta una eventual final.

