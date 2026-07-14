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Con De Paul en duda, el equipo que piensa Scaloni para enfrentar a Inglaterra

El entrenador define la formación de la Selección Argentina en el entrenamiento de este martes, que será el último previo al choque de este miércoles a las 16, por la semifinal del Mundial

14 de julio 2026 · 12:36hs
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Scaloni podría prescindir de Rodrigo De Paul para el choque ante Inglaterra.

Scaloni podría prescindir de Rodrigo De Paul para el choque ante Inglaterra.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, define la formación para enfrentar a Inglaterra este miércoles desde las 16 en el Estadio Atlanta, por la semifinal del Mundial 2026, y si bien no habría muchas modificaciones, la principal noticia pasa por la posible salida del mediocampista Rodrigo De Paul.

El cambio que analiza Lionel Scaloni

La información indica que no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al once que le ganó a Suiza por 3-1, que fue la cuarta vez que el DT repitió el equipo en lo que va de su ciclo al frente del combinado nacional.

Más allá de eso, sí es posible que haya alguna modificación, aunque todavía no está claro quién podría entrar y hay que esperar a la práctica de hoy. Igualmente, el técnico recién confirmará los once el mismo miércoles, cuando se lo informe al plantel.

Hoy la línea de cinco no parece un plan. De haber un cambio, todo indica que sería en el mediocampo y De Paul es quien más chances tiene de ser reemplazado, porque estuvo a punto de salir antes de Egipto y fue reemplazado en los últimos dos encuentros de la Selección.

Si el cuerpo técnico decide hacer modificaciones y De Paul, quien fue una pieza clave en la Albiceleste durante toda la etapa de Scaloni, deja la titularidad, los que podrían ingresar son Nicolás González o Giuliano Simeone.

El surgido en Argentinos Juniors viene siendo uno de los primeros cambios del entrenador en cada encuentro y ha tenido buenos rendimientos. Si se mete en el once, lo hará como volante por la izquierda y habría que ver quién ocupa el lugar derecho.

En tanto, el futbolista de Atlético de Madrid está más acostumbrado a jugar delante del lateral derecho, pero sería más llamativo su entrada porque solo sumó minutos ante Jordania, cuando fue titular. Antes de eso, si bien fue un jugador al que Scaloni le dio bastante rodaje, solo seis veces estuvo de entrada: en los amistosos contra Honduras, Islandia y Puerto Rico, mientras que los restantes fueron el mencionado por la tercera fecha de esta Copa del Mundo, Uruguay y Chile, ambos por Eliminatorias.

Por último, tampoco hay que descartar otras modificaciones. Una duda es el lateral derecho, pese a que Nahuel Molina tiene la ventaja por sobre Gonzalo Montiel.

La probable formación ante Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Scaloni De Paul Inglaterra
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