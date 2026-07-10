Suiza pierde a su carta más peligrosa para el duelo con Argentina

El DT de Suiza, Murat Yakin, dijo que Johan Manzambi no se recuperó de una lesión en la rodilla y será baja para los cuartos de final del Mundial ante Argentina

La Selección de Suiza llegará con una ausencia de peso al cruce de este sábado frente a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Johan Manzambi, uno de los futbolistas de mejor rendimiento del equipo europeo, quedó descartado al no superar una lesión en la rodilla que arrastra desde hace varios días.

La confirmación llegó de boca del entrenador Murat Yakin, quien despejó cualquier duda sobre la presencia del mediocampista en el encuentro que se disputará en Kansas. "Hemos hecho todo lo posible para que se recuperara, pero todavía no está en condiciones de jugar. Sería apresurado arriesgarlo", explicó el DT durante la conferencia de prensa previa al partido.

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Manzambi se lesionó en una práctica antes del compromiso de octavos de final frente a Colombia. Desde entonces inició un trabajo contrarreloj para intentar llegar al choque con la Albiceleste, aunque la evolución no fue la esperada y el cuerpo médico decidió no exigirlo.

La baja representa un problema importante para Suiza. El volante del Friburgo fue una de las revelaciones del torneo, con tres goles y dos asistencias, además de un protagonismo constante en la generación de juego. Su capacidad para conducir los ataques y romper líneas convirtió al mediocampista en uno de los hombres más desequilibrantes del seleccionado helvético.

Pese a perder a una de sus principales figuras, Yakin evitó dramatizar la situación y dejó en claro que su equipo mantiene intacta la confianza para enfrentar al vigente campeón del mundo. "Sabemos que Argentina parte como favorita, pero confiamos plenamente en nuestros jugadores. Han demostrado personalidad y calidad para competir en este nivel", aseguró.

El entrenador también fue consultado por las discusiones que generó el arbitraje en la victoria argentina sobre Egipto. Lejos de alimentar la polémica, respaldó el trabajo de los jueces y del VAR. "Hoy el fútbol tiene herramientas para revisar cada acción importante. Los partidos se resuelven dentro de la cancha y no después con declaraciones", manifestó.

Por último, Yakin elogió a Lionel Messi y reconoció el impacto que tiene el capitán argentino, aunque prefirió guardar bajo llave el plan para intentar frenarlo. "Sabemos lo que representa Messi. Tenemos una idea de cómo enfrentarlo, pero eso habrá que demostrarlo cuando empiece el partido", concluyó.