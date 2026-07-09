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João Pinheiro será el árbitro de Argentina-Suiza en los cuartos del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

9 de julio 2026 · 17:33hs
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João Pinheiro será el árbitro de Argentina-Suiza en los cuartos del Mundial 2026

La FIFA confirmó que el portugués João Pinheiro será el árbitro del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará el sábado, desde las 22, en Kansas City y definirá a uno de los semifinalistas.

Árbitro portugués para Argentina-Suiza

El juez estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes. Esta será la primera vez que Pinheiro dirija a la Selección Argentina, aunque ya tuvo a Suiza bajo su conducción en esta Copa del Mundo, cuando el encargado del encuentro de la fase de grupos en el que el conjunto suizo derrotó 4 a 1 Bosnia.

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En ese compromiso mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic. Además, también arbitró el cruce de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, donde exhibió dos amonestaciones.

Pinheiro, de 38 años y nacido en Vila Nova de Famalicão, debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y desde entonces consolidó su carrera hasta convertirse en uno de los árbitros habituales de las principales competencias organizadas por la UEFA. El Mundial 2026 representa su primera participación en una Copa del Mundo.

Su carrera internacional comenzó en 2016 y alcanzó un nuevo hito con su debut en la Champions League durante la temporada 2022/23, y desde entonces fue designado para dirigir encuentros de alto nivel, incluidos compromisos correspondientes a fases eliminatorias.

Entre los partidos más destacados de su trayectoria reciente aparece la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, en donde protagonizó una de las decisiones más discutidas del certamen.

El juez portugués no sancionó un penal para el conjunto alemán por una mano de João Neves dentro del área a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el PSG ganaba 1 a 0 y la acción provocó el reclamo del banco bávaro y el VAR tampoco llamó a revisar la jugada.

Meses después, en agosto del año pasado, estuvo a cargo de la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham. En ese compromiso mostró cuatro tarjetas amarillas y completó una actuación que transcurrió sin polémicas relevantes.

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