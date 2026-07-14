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Ante la llegada de El Niño, avanzan las obras del desagüe Perú para evitar anegamientos y beneficiar a más de 30.000 vecinos de Barranquitas

El Municipio ejecuta el reemplazo de un antiguo conducto pluvial que había agotado su vida útil y provocaba inconvenientes cada vez que llovía. La intervención se realiza con personal municipal y permitirá mejorar el escurrimiento hacia el reservorio N.º 4.

14 de julio 2026 · 15:24hs
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Avance de obra: El Municipio de Santa Fe reconstruye el desagüe Perú para optimizar el drenaje pluvial y evitar anegamientos.

Avance de obra: El Municipio de Santa Fe reconstruye el desagüe Perú para optimizar el drenaje pluvial y evitar anegamientos.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con las obras de reconstrucción del desagüe Perú, una intervención considerada estratégica para optimizar el drenaje pluvial en el oeste de la ciudad y reducir el riesgo de anegamientos en el barrio Barranquitas y sectores aledaños, ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió este martes los trabajos y destacó que la obra permitirá mejorar el funcionamiento del sistema hídrico ante los eventos climáticos previstos para los próximos meses. "La reconstrucción del desagüe Perú llevará una gran solución a más de 30.000 vecinos de la ciudad", aseguró.

Actualmente, el antiguo conducto de chapa presenta un importante deterioro, con deformaciones, aplastamientos y socavaciones que afectan la calzada y dificultan el normal escurrimiento del agua durante las lluvias, además de representar un riesgo para peatones y automovilistas.

Una obra para anticiparse a los eventos climáticos

Durante la recorrida, Poletti sostuvo que el objetivo es resolver un problema histórico antes de que se presenten lluvias de gran intensidad.

"El municipio se ocupó del problema y se encuentra resolviéndolo para poder garantizar el escurrimiento del agua lo más rápido posible cuando hay condiciones climáticas inestables. Estamos preparándonos ante el fenómeno de El Niño; no esperamos que aparezcan los problemas, sino que salimos a resolverlos para estar mejor preparados", afirmó.

El mandatario también remarcó que el funcionamiento integral del sistema hídrico depende del estado de los desagües.

"Debemos tener los desagües en condiciones para que el agua llegue a los reservorios. De nada sirve que las estaciones de bombeo funcionen al 100% si el agua no puede llegar hasta ellas", explicó.

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Cómo será la intervención

La obra contempla la ejecución de 115 metros lineales de nuevo conducto pluvial y la construcción de dos cámaras de inspección que conectarán el desagüe con el Canal Perú a cielo abierto, desde donde el agua descargará hacia el reservorio N.º 4.

Los trabajos se desarrollan entre las calles Perú y Lamadrid hasta la intersección con Estrada, donde se vinculará con el canal existente.

El director de Hidráulica y Obras Sanitarias, Leandro Depiante, explicó que el conducto recoge el agua desde el sector de Aristóbulo del Valle, a la altura de Quintana y Colodrero, y la conduce hasta la estación de bombeo N.º 4.

"Es un desagüe antiguo de chapa que ya cumplió su vida útil y estamos reemplazándolo para mejorar su funcionamiento. Este es uno de los 30 puntos críticos que monitoreamos de manera permanente en la ciudad", indicó.

Tres etapas de ejecución

El proyecto fue dividido en tres tramos. El primero comprende 50 metros hasta la primera cámara de inspección, ubicada en Perú y Gaboto, donde se instalará un doble conducto premoldeado de hormigón.

El segundo tramo, de aproximadamente 40 metros, se extenderá hasta Perú y Estrada y será construido con mampostería y hormigón armado ejecutados en el lugar. La misma metodología se utilizará en el tercer y último tramo, que conectará con el canal a cielo abierto.

Según explicó Depiante, esta modalidad fue elegida porque las dimensiones de la calle y las veredas impiden el ingreso de maquinaria pesada necesaria para colocar estructuras premoldeadas de gran tamaño.

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Menor costo y ejecución municipal

Desde el Municipio destacaron que la obra se ejecuta íntegramente con personal propio, lo que permitió reducir significativamente los costos.

"Si esta intervención se hubiera tercerizado, habría demandado una inversión cercana a los 200 millones de pesos. Al realizarla con personal municipal, el costo ronda los 30 millones de pesos en materiales, hormigón y mano de obra", precisó Depiante.

El plazo estimado para finalizar los trabajos es de 60 días hábiles, aunque dependerá de las condiciones climáticas y del avance de las tareas previstas.

El Niño obras Santa Fe Barranquitas
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